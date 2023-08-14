Ласнамяэ приглашает в парк Юрьевой ночи на концерт и торт!(2)
Управа района Ласнамяэ приглашает всех 20 августа в 18 часов в парк Юрьевой ночи отметить День восстановления независимости Эстонии. Перед зрителями выступят Астра Пыдер и ансамбль Igihaljas Seitse.
„В этом году мы отметим День восстановления независимости Эстонии сразу двумя концертами. Первый состоится 19 августа в центре культуры „Линдакиви“, а второй – 20 августа в парке Юрьевой ночи“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Управа района Ласнамяэ приглашает всех 20 августа в 18 часов в парк Юрьевой ночи отметить День восстановления независимости Эстонии. Перед зрителями выступят Астра Пыдер и ансамбль Igihaljas Seitse. В честь праздника всем гостям предложат торт. Мероприятие продлится ориентировочно один час.
В парк Юрьевой ночи можно добраться из Ласнамяэ и центра города на автобусах № 12, 54 и 55 (остановка Jüriöö park).
Поскольку мероприятие полностью проходит на свежем воздухе, организаторы просят одеваться по погоде.
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