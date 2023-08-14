Прогноз на ближайшие дни: столбик термометра поднимется до 31 градуса!

Вторник, 15.08:

Ночью: ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер западный, на островах южный, скорость ветра 1-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье до 17°C.

Днем: сохранится преимущественно солнечная и сухая погода. Во второй половине дня в Западной Эстонии облачность усилится, вечером на островах возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 2-8, на островах юго-восточный, скорость ветра 4-10, вечером порывами до 12 м/с. Температура воздуха 23..27, на побережье местами 20°C.

Среда, 16.08:

Ночью: переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, во время грозы осадки интенсивные. Ветер юго-восточный, южный, скорость ветра 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Днем: небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер южный и юго-восточный, в течение дня сменит направление на юго-западное и западное, скорость ветра 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье 21..25°C.

Четверг, 17.08:

Ночью: небольшая и переменная облачность. В некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: небольшая и переменная облачность. На юго-востоке Эстонии ожидается кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха на островах и побережье 19..23, в на материке 24..28°C.

Пятница, 18.08:

Ночью: небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: переменная облачность, в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный 4-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 19..24, в Юго-Восточной и Южной Эстонии до 26°C.

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