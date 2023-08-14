На пожилую женщину в Йыхви напали с ножом

В качестве подозреваемого в преступлении полиция задержала 41-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

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