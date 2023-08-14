14.08.2023, 16:40
На пожилую женщину в Йыхви напали с ножом(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на 12 августа в полицию поступил вызов о том, что неизвестный напал с ножом на 64-летнюю женщину.
В качестве подозреваемого в преступлении полиция задержала 41-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.
Тяжелораненую женщину медики доставили в больницу.
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