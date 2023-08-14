„Путин – убийца!“: Российские активисты выходят на митинг в Таллинне(48)
В воскресенье, 20 августа, российские активисты выходят на митинг „Путин – убийца!“ в рамках глобальной акции „Putin is a killer!“ в годовщину отравления Алексея Навального.
В Таллинне участники собираются в парке Таммсааре в 14:00. Организаторы акции заявляют, что уже более 20 лет Владимир Путин убивает своих оппонентов, ведет агрессивные полномасштабные войны с соседями и убивает невинных людей. „Право на жизнь – основополагающее право человека. Путин же стремится убить как можно больше невинных людей. Мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к протесту против убийств, против войны, против геноцида“ — отмечают организаторы акции. Главное требование акции – привлечение Владимира Путина к неотвратимой ответственности.
Российские демократические активисты регулярно организуют в Таллинне митинги против войны в Украине, а также за освобождение политических заключенных России и Беларуси. Это уже 9 митинг, который организуют российские оппозиционеры в Эстонии. Официальная страница мероприятия.
Организаторы: Reforum Space Tallinn, Feminist Antiwar Resistance и Russians Against War Estonia
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