„Путин – убийца!“: Российские активисты выходят на митинг в Таллинне

В Таллинне участники собираются в парке Таммсааре в 14:00. Организаторы акции заявляют, что уже более 20 лет Владимир Путин убивает своих оппонентов, ведет агрессивные полномасштабные войны с соседями и убивает невинных людей. „Право на жизнь – основополагающее право человека. Путин же стремится убить как можно больше невинных людей. Мы призываем всех неравнодушных людей присоединиться к протесту против убийств, против войны, против геноцида“ — отмечают организаторы акции. Главное требование акции – привлечение Владимира Путина к неотвратимой ответственности.