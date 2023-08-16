Новости Эстонии
16.08.2023, 10:14

Возмутительно: уволенный работник отомстил, удалив с сервера эстонской больницы базы данных

 (1)
Хакер
Хакер
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В обзоре Департамента государственной инфосистемы (RIA) внимание издания Delfi Forte привлек выбивающийся из общего ряда инцидент, который при ближайшем рассмотрении может указывать на месть уволенного работника одной из эстонских больниц.

В начале июля CERT-EE, отделение RIA, занимающееся мониторингом киберпространства и предотвращением инцидентов, поставили в известность о том, что на одно из учреждений здравоохранения совершена кибератака.

С файлового сервера больницы были удалены все данные, касающиеся текущей работы и административной деятельности. Как выяснил RIA, данные о здоровье пациентов удалены не были.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии