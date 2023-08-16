16.08.2023, 10:14
Возмутительно: уволенный работник отомстил, удалив с сервера эстонской больницы базы данных(4)
ФОТО: | Õhtuleht
В обзоре Департамента государственной инфосистемы (RIA) внимание издания Delfi Forte привлек выбивающийся из общего ряда инцидент, который при ближайшем рассмотрении может указывать на месть уволенного работника одной из эстонских больниц.
В начале июля CERT-EE, отделение RIA, занимающееся мониторингом киберпространства и предотвращением инцидентов, поставили в известность о том, что на одно из учреждений здравоохранения совершена кибератака.