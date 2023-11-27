Полиция нашла 13-летнюю девушку и вернула ее в школу

Девочка ушла из Образовательной коллегии Маарьямаа, чтобы навестить семью, однако к назначенному сроку - 12 ноября - в школу не вернулась. По месту жительства она тоже не находилась.

В понедельник, 27 ноября, полиция сообщила, что местонахождение девочки установлено, и она вернулась в учебное заведение.

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