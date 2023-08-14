ЧП и криминал
14.08.2023, 14:50

ФОТО | Пропала в начале августа. Полиция просит помощи в поисках 13-летней девушки

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ФОТО: PPA | Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летней Генели, которая в начале месяца ушла из школы и до сих пор не вернулась ни в школу, ни домой.

В начале августа девочка ушла из Образовательной коллегии Маарьямаа, чтобы навестить семью, проживающую на Сааремаа. Однако домой девушка не приехала. Также она не вернулась в школу. Информации о том, где она находится, нет.


К сожалению, поиски пока результатов не дали.


Полиция просит всех, кому известно ее местонахождение, или кто знает, где она может находиться, сообщить об этом по телефону 112.

Politsei otsib 13-aastast Genelyt

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