Пропавший в Ласнамяэ 77-летний мужчина найден

Было неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на таллиннской улице Юмера в воскресенье. Телефон мужчины был выключен, раньше он так не пропадал. Отмечалось, что в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья жизни мужчины может угрожать опасность.

Вечером того же дня поступило сообщение, что мужчину заметили на автобусной остановке и сообщили в полицию. С ним все в порядке.

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