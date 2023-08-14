14.08.2023, 14:47
Пропавший в Ласнамяэ 77-летний мужчина найден
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня днем полиция просила помощи в поиске 77-летнего Владимира, который вчера ушел из дома в Ласнамяэ и не вернулся.
Было неизвестно, в каком направлении Владимир ушел из своего дома на таллиннской улице Юмера в воскресенье. Телефон мужчины был выключен, раньше он так не пропадал. Отмечалось, что в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья жизни мужчины может угрожать опасность.
Вечером того же дня поступило сообщение, что мужчину заметили на автобусной остановке и сообщили в полицию. С ним все в порядке.
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