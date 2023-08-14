Скандал: Тартуский университет уволил декана факультета социальных наук

„В пятницу, 11 августа, университету стало известно, что декан факультета социальных наук профессор Рауль Еаметс противоправно заключил от имени университета договор о сотрудничестве с фондом Pere Sihtkapital SA, нарушив тем самым ряд внутренних правил университета, а также закон. Я осуждаю действия декана как не имеющие каких-либо оправданий и, когда об этой ситуации стало известно, немедленно проинформировал об этом как Рауля Эаметса, так и общественность. На сегодняшней встрече я сообщил Раулю Эаметсу, что, учитывая серьезность нарушения, продолжение работы в университете немыслимо“, - сказал Ассер.

Рауль Эаметс сообщил ERR, что он намерен оспорить решение ректора: „Я, наверное, начну с комиссии по трудовым спорам, но перед этим проконсультируюсь с юристами. Я допустил управленческие ошибки, но отказ от трудового договора означает, что моя работа в качестве профессора недостойна дальнейшей работы [на этой должности]“.

Ассер пояснил, что решение об увольнении декана вместо предупреждения или досрочного снятия с должности декана вызвано тем, что Эаметс, заключив договор с Pere Sihtkapital, нарушил сразу несколько правил, а также антикоррупционное законодательство, поскольку Эаметс сам входит в состав совета Pere Sihtkapital.

В прошлую пятницу стало известно, что социологическая фирма RAIT Faktum & Ariko по заказу Pere Sihtkapital приступила в начале августа к проведению опроса среди бездетных женщин с целью понять, какая часть из них сделала добровольный выбор не иметь детей, а также выяснить, не связано ли отсутствие детей с какими-то другими факторами. Женщин для участия в опросе отобрали по данным регистра народонаселения, доступ к которым Pere Sihtkapital получил на основании договора, заключенного с Тартуским университетом. Фонд Pere Sihtkapital был создан в 2018 году по инициативе партии Isamaa c целью содействия рождаемости в Эстонии.

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