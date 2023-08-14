Бывшая работница магазина H&M: в конце дня считали, на какую сумму украли у нас товар. Один раз вышло на 200 евро(12)
Безнаказанные воришки хорошо известны среди работников розничного рынка одежды. Они отрывают ценники, сжигают магниты в попытках их снять и прячут пустые вешалки в примерочных. Прикарманенным товарам воры быстро находят применение, а в это время работники магазинов вынуждены лишь считать суммы украденного.
По данным Департамента полиции и погранохраны за этот год было зафиксировано 3 487 преступлений, связанных с кражей из коммерческих предприятий. Число ограблений возросло не только в продуктовых магазинах, но и сфере продажи одежды.
Проработавшая полгода в сети тартуского магазина одежды H&M Регина (имя изменено по просьбе героини) прекрасно помнит, как сталкивалась с грабителями на ежедневной основе: „Кражи в магазинах это нормальная практика. В какой то момент ты уже не обращаешь внимание на то, что нашел очередную оторванную этикетку“,- поделилась Регина.
По состоянию на август было зафиксировано 141 воровство из магазинов одежды и обуви. По данным Департамента полиции это уже на 34 случая больше, чем в предыдущие два года. Случаи краж также превысили порог в 200 евро, что означало официальное возбуждение уголовного дела. Ко всему прочему было также зарегистрировано около 97 случаев мелких правонарушений. И это лишь малая часть тех ограблении, что смогли дойти до рук полиции.
Чаще всего такими кражами занимаются дети и подростки, ведь для них это является развлечением, возможностью получить адреналин. С друзьями пропадает страх, появляется азарт, а чувство сплоченности заставляет почувствовать себя крутым.
„Обычно приходят пакостить молодые. Набирают гору вещей и закрываются на час в кабинке. Смеются, громко разговаривают и никто не знает, чем они там еще занимаются. Только потом, когда они уходят, начинаешь замечать, что в карманах померенных джинсов и за зеркалом в кабинке всунуты ценники, а под стулом валяется еще пару лишних вешалок“,- вспоминает Регина.
„Каждый день мы находили более 20 оторванных этикеток. Они буквально были разбросаны по магазину. У нас даже была отдельная коробка для них. Мы их туда складывали, а в конце дня считали, на какую же сумму украли у нас товар. Один раз даже вышло на 200 евро!“
По словам бывшей работницы H&M, основная часть потерь магазинов чаще всего приходится на мелкоштучные товары невысокой стоимости. „Сезон скидок - это также сезон краж. Так как преимущественно воруют вещи, которые стоят недорого, и те, на которых нет магнитов. Хотя и они, бывает, не останавливают воришек. Мы, бывало, все равно находили отрезанный ножницами кусок свитера с магнитом“, - рассказала Регина для RusDelfi.
Но не стоит думать, что мелкие кражи - дело, которым занимаются лишь дети. В рядах воришек есть и взрослые, и пожилые люди – причем с разным уровнем достатка и разной мотивацией. Руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс поделился, что большую часть краж из магазинов совершают одни и те же люди, которые крадут вещи по двум причинам: для личного пользования или перепродажи.
„Как правило, это люди с социальными проблемами, решить которые одними только карательными мерами невозможно. Чаще всего крадут то, что можно быстро перепродать – алкоголь, технику, средства гигиены. По нашим данным, часть так называемых профессиональных воров крадет то, на что есть, скажем так, „заказ“ от частных лиц, которые обменивают украденное, например, на наркотические или психотропные вещества. Еще часть украденного оказывается в ломбардах. Именно поэтому случаев краж одежды относительно мало“, - прокомментировал Райго Прантс.
Магазинных грабителей явно успокаивает тот факт, что в Эстонии введен порог в 200 евро для возбуждения дела. Но они даже не представляют, что систематическое нарушение по-прежнему считается преступлением, независимо от стоимости украденного предмета. В самом серьезном случае наказанием может быть денежный штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет.
„По нашей оценке, магазины одежды могут сделать многое, чтобы уменьшить число краж. Установка камер слежения и нанятые сотрудники охранных фирм могут помочь решить проблему на месте, без вмешательства полиции. Сотрудники зала и охранных фирмы могли бы следить за людьми, которые подозрительно ведут себя в магазине. Как правило, охранники знают постоянных воришек в лицо, и при появлении такого человека в магазине могут дать ему знать, что за его действиями осуществляется серьезный контроль“,- добавил руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс.
Бывшая работница магазина одежды также считает, что от постоянных краж спасло бы более внимательное наблюдение, особенно в примерочных кабинках. „Мне кажется, что выдавать таблички с номерками в соответствии с количеством одежды, которую хотят примерить, могло бы как-то улучшить ситуацию. Просто важно также понимать, что в такие магазины постоянно заходит много людей и у работников не всегда есть возможность уследить за всеми. Я бы просто сказала этим людям, что один украденный топик не принесет им состояния, а подростки от воровства круче точно не станут“,- резюмировала бывшая работница H&M.
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