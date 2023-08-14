Бывшая работница магазина H&M: в конце дня считали, на какую сумму украли у нас товар. Один раз вышло на 200 евро

По данным Департамента полиции и погранохраны за этот год было зафиксировано 3 487 преступлений, связанных с кражей из коммерческих предприятий. Число ограблений возросло не только в продуктовых магазинах, но и сфере продажи одежды.

Проработавшая полгода в сети тартуского магазина одежды H&M Регина (имя изменено по просьбе героини) прекрасно помнит, как сталкивалась с грабителями на ежедневной основе: „Кражи в магазинах это нормальная практика. В какой то момент ты уже не обращаешь внимание на то, что нашел очередную оторванную этикетку“,- поделилась Регина.

По состоянию на август было зафиксировано 141 воровство из магазинов одежды и обуви. По данным Департамента полиции это уже на 34 случая больше, чем в предыдущие два года. Случаи краж также превысили порог в 200 евро, что означало официальное возбуждение уголовного дела. Ко всему прочему было также зарегистрировано около 97 случаев мелких правонарушений. И это лишь малая часть тех ограблении, что смогли дойти до рук полиции.

Чаще всего такими кражами занимаются дети и подростки, ведь для них это является развлечением, возможностью получить адреналин. С друзьями пропадает страх, появляется азарт, а чувство сплоченности заставляет почувствовать себя крутым.

„Обычно приходят пакостить молодые. Набирают гору вещей и закрываются на час в кабинке. Смеются, громко разговаривают и никто не знает, чем они там еще занимаются. Только потом, когда они уходят, начинаешь замечать, что в карманах померенных джинсов и за зеркалом в кабинке всунуты ценники, а под стулом валяется еще пару лишних вешалок“,- вспоминает Регина.

„Каждый день мы находили более 20 оторванных этикеток. Они буквально были разбросаны по магазину. У нас даже была отдельная коробка для них. Мы их туда складывали, а в конце дня считали, на какую же сумму украли у нас товар. Один раз даже вышло на 200 евро!“