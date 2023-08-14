Elron объявил набор на курсы машинистов новых пассажирских поездов(7)
Компания-оператор пассажирских поездов Elron объявила набор на девятимесячные курсы машинистов в связи с планируемым вводом в эксплуатацию 16 новых пассажирских поездов в период с 2024 по 2027 год, пишет rus.err.ee.
В общей сложности обучение машинистов продлится девять месяцев, из которых первые четыре месяца будут посвящены теоретической подготовке с первой практикой вождения. После успешного окончания курса общей подготовки и сдачи экзамена на машиниста в Транспортном департаменте начнется сертифицированное обучение, которое продлится до пяти месяцев, где изучаются конкретные виды железных дорог и поездов.
На курсы будут отобраны 11 человек, занятия начнутся в ноябре, прием заявлений открыт до 27 августа.
Кандидаты должны иметь среднее образование, владеть эстонским языком на уровне не ниже B1 и им должно исполниться 20 лет не позднее февраля 2024 года.
Elron также организует информационные дни о подготовке машинистов, которые пройдут 16 и 23 августа в 13:00-14:30 в офисе Elron в Таллинне на бульваре Вабадузе, 176.