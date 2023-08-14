ФОТО | Спустя несколько месяцев Майлис Репс вновь на судебной скамье, но заседание объявлено закрытым

Заседание объявили закрытым, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей Репс.

В марте судебный процесс был перенесен, так как Майлис Репс только что родила двойню. Не состоялось в общей сложности 12 заседаний.

Депутата Рийгикогу от Центристской партии обвиняют в присвоении и мошенничестве, которые она совершила будучи министром образования и науки.

Обвинение касается присвоения министерской кофе-машины, использования чиновников в качестве нянек для своих детей и организации дня рождения на деньги министерства, а также покрытия расходов на путешествия за счет министерства.

В начале февраля в Ида-Таллиннской центральной больнице Майлис Репс родила двойню. В семье Репс уже было четыре сына и две дочери, а теперь прибавилось еще двое сыновей.