ФОТО | Спустя несколько месяцев Майлис Репс вновь на судебной скамье, но заседание объявлено закрытым(33)
Обвиняемая в присвоении и мошенничестве Майлис Репс (Центристская партия) впервые с марта предстала перед судом. Заседание объявлено закрытым.
Заседание объявили закрытым, чтобы защитить интересы несовершеннолетних детей Репс.
В марте судебный процесс был перенесен, так как Майлис Репс только что родила двойню. Не состоялось в общей сложности 12 заседаний.
Депутата Рийгикогу от Центристской партии обвиняют в присвоении и мошенничестве, которые она совершила будучи министром образования и науки.
Обвинение касается присвоения министерской кофе-машины, использования чиновников в качестве нянек для своих детей и организации дня рождения на деньги министерства, а также покрытия расходов на путешествия за счет министерства.
В начале февраля в Ида-Таллиннской центральной больнице Майлис Репс родила двойню. В семье Репс уже было четыре сына и две дочери, а теперь прибавилось еще двое сыновей.