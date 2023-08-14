Владимир Свет: мы не планируем раскапывать новые улицы в Таллинне

Как сообщил Владимир Свет, строительные работы в центре Таллинна завершатся во второй половине осени. „Мы планируем открыть движение по 2-му и 4-му трамвайным маршрутами первого сентября. Трамвайные линии номер 1 и 3, которые поначалу планировалось запустить 25 сентября, заработают 1 октября“, - сказал вице-мэр. Такие изменения в графике связаны с тем, что на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йыэ был обнаружен мост 18-го века через реку Хярьяпеа. „Надеюсь, что новые находки не помешают нам на строительной площадке“, - сказал Владимир Свет.

Политик, согласившись с тем, что сейчас на дорогах города царит настоящий ад, заверил, что Таллинн не планирует раскапывать новые улицы. „Мы сосредоточимся на том, чтобы в августе открыть как можно больше дорог и откроем все, что можно открыть к новому учебному году. Через десять дней мы сообщим, какая ситуация в отношении транспорта будет первого сентября и какие перекрестки откроются к этому времени“, - сказал Свет.