14.08.2023, 10:13
Владимир Свет: мы не планируем раскапывать новые улицы в Таллинне(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В передаче Радио 4 вице-мэр Владимир Свет говорил о прокладке трамвайных линий и реконструкции дорог в столице.
Как сообщил Владимир Свет, строительные работы в центре Таллинна завершатся во второй половине осени. „Мы планируем открыть движение по 2-му и 4-му трамвайным маршрутами первого сентября. Трамвайные линии номер 1 и 3, которые поначалу планировалось запустить 25 сентября, заработают 1 октября“, - сказал вице-мэр. Такие изменения в графике связаны с тем, что на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йыэ был обнаружен мост 18-го века через реку Хярьяпеа. „Надеюсь, что новые находки не помешают нам на строительной площадке“, - сказал Владимир Свет.