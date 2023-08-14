Путин приостановил соглашения о двойном налогообложении с „недружественными“ странами. Повлияет ли это на живущих в Эстонии граждан РФ?

Власти РФ называют эту меру ответом на западные санкции. Решение приняли, „исходя из необходимости принятия безотлагательных мер“ в связи с „недружественными“ действиями некоторых стран. Действовать приостановка будет до снятия санкций, следует из документа. Путин также поручил правительству разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Еще в марте с предложением приостановить соглашения выступили МИД и Минфин. Последний называл такую меру „ответом“ на включение России в „черный список“ налоговых юрисдикций Евросоюза.

Что это вообще за соглашения?

Соглашения об избежании двойного налогообложения (или СИДН) значительно упрощают жизнь людям, живущим в одной стране, но получающим доход в другой. Они позволяют:

не платить налоги дважды, то есть зачитывать уже уплаченные в другой стране сборы;

получать льготные налоговые ставки по иностранным доходам (например, инвесторы в России платят 10% по дивидендам от американских акций вместо 30% в США);

в некоторых случаях не платить налоги с дохода, получаемого в другой стране.

То же самое касается компаний, зарегистрированных в одной стране, а работающих и получающих доход в другой.

До войны у России были соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. Всего Путин приказал приостановить СИДН с 38 странами — всеми „недружественными“, кроме Нидерландов и Латвии (с ними отношения полностью разорвали ранее).

Как именно работают такие соглашения?

Соглашения чаще всего касаются трех видов налогов:

налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

налогов с прибыли

нескольких имущественных налогов (СИДН заключаются отдельно с каждой страной, поэтому конкретный перечень налогов может разниться)