Путин приостановил соглашения о двойном налогообложении с „недружественными“ странами. Повлияет ли это на живущих в Эстонии граждан РФ?(31)
Президент России Владимир Путин подписал указ, который частично приостановил действие соглашений с „недружественными“ странами об избежании двойного налогообложения. Среди них — Эстония, другие страны Европейского союза, США, Япония, Великобритания и другие государства. Указ опубликовали 8 августа, он вступил в действие сразу же, пишет „Медуза“.
Власти РФ называют эту меру ответом на западные санкции. Решение приняли, „исходя из необходимости принятия безотлагательных мер“ в связи с „недружественными“ действиями некоторых стран. Действовать приостановка будет до снятия санкций, следует из документа. Путин также поручил правительству разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
Еще в марте с предложением приостановить соглашения выступили МИД и Минфин. Последний называл такую меру „ответом“ на включение России в „черный список“ налоговых юрисдикций Евросоюза.
Что это вообще за соглашения?
Соглашения об избежании двойного налогообложения (или СИДН) значительно упрощают жизнь людям, живущим в одной стране, но получающим доход в другой. Они позволяют:
не платить налоги дважды, то есть зачитывать уже уплаченные в другой стране сборы;
получать льготные налоговые ставки по иностранным доходам (например, инвесторы в России платят 10% по дивидендам от американских акций вместо 30% в США);
в некоторых случаях не платить налоги с дохода, получаемого в другой стране.
То же самое касается компаний, зарегистрированных в одной стране, а работающих и получающих доход в другой.
До войны у России были соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. Всего Путин приказал приостановить СИДН с 38 странами — всеми „недружественными“, кроме Нидерландов и Латвии (с ними отношения полностью разорвали ранее).
Как именно работают такие соглашения?
Соглашения чаще всего касаются трех видов налогов:
налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
налогов с прибыли
нескольких имущественных налогов (СИДН заключаются отдельно с каждой страной, поэтому конкретный перечень налогов может разниться)
Как сказано выше, соглашения позволяли гражданам и компаниям, живущим на две страны, не платить налоги дважды. Чаще всего они могли не платить сбор в России, если сумма аналогичного налога в другой стране больше. Например, если за границей налоговая ставка 20%, а в России 15%, достаточно заплатить один раз за рубежом. В случае, когда ставка за рубежом меньше, в России приходилось доплачивать недостающую часть. Например, если налог за рубежом 8%, а в России — 15%, то нужно выплатить 8% за границей и 7% — в России.
Кроме того, СИДН предполагают льготы по некоторым выплатам. В частности, компаниям позволяли платить пониженный налог на дивиденды — 5-10% в зависимости от страны, — хотя в России он составляет 15%. Соглашения также освобождали их от уплаты налогов на проценты по займам и на роялти, которые составляют 15% и 20% соответственно.
Кто получал выгоду от приостановленных СИДН?
Соглашениями пользовались граждане и компании, которые „жили“ на две страны. Например:
граждане России, которые жили за рубежом, но получали доход в РФ, например, от сдачи в аренду или продажи квартиры
российские инвесторы, покупающие ценные бумаги зарубежных компаний
российские компании, зарегистрированные за рубежом или получающие доход за рубежом, например, Yandex N.V., TCS Group (материнская компания Тинькофф банка), Ozon, Cian и другие
зарубежные компании, работающие в России
Теперь придется платить налоги сразу в двух странах?
Точно сказать пока нельзя. Многое зависит от ответных действий „недружественных“ стран и от разъяснений правительства.
До сих пор Минфин утверждал, что граждан приостановка СИДН не коснется, однако из указа Путина этого однозначно не следует. Мнение экспертов на этот счет разделилось.
Трое налоговых юристов сказали „Медузе“, что из-за приостановки соглашения со стороны РФ в некоторых случаях гражданам придется платить налоги в двух странах.
Например, живущие в „недружественных“ странах граждане РФ, получающие доход от российских ценных бумаг (купоны по облигациям и дивиденды от акций), возможно, должны будут выплатить налог и в России, и в стране, где они проживают. „Довольно предсказуемым будет нежелание налоговых органов „недружественных“ стран зачитывать российский налог за пределами определенных СИДН порогов. А это означает двойное налогообложение“, — объяснил один из собеседников.
Кроме того, есть риск, что под двойные налоги попадут уехавшие в „недружественные“ страны граждане России, продолжающие работать в российских компаниях. С 2024 года они должны будут платить налог в РФ в размере 13-15%, при этом и в некоторых государствах из „недружественного“ списка их профессиональный доход будет облагаться сборами.
Другой налоговый юрист сказал „Медузе“, что приостановка соглашений не предусматривает двойные налоги. По его словам, статьи СИДН, которые касались устранения двойного налогообложения, остались неизменными — так что для физлиц практически ничего не изменится.
„В основном пострадают компании, физлица — практически нет“, — сказал Forbes и партнер фирмы GSL Law & Consulting по международному налогообложению и иммиграции Сергей Нестеренко. Он также считает, что мера не затронет эмигрантов, продолжающих работать в российских компаниях.
Минфин в июне обещал не облагать граждан двойными налогами. „В части физлиц нормы об избежании двойного налогообложения сохраняются <…> Сами соглашения сохраняют свои действия, и нормы об избежании двойного налогообложения и возможность зачесть налог, в том числе НДФЛ, сохраняют свою силу“, — заверял замглавы ведомства Алексей Сазанов.
Будут граждане платить налог дважды или нет — зависит от формулировок законопроекта, который Путин поручил разработать правительству. Кроме того, многое зависит и от ответа „недружественных“ стран на демарш России.
Ответа пока нет, но некоторые негативные последствия для граждан РФ указ президента уже возымел. Так, российская финансовая компания „Цифра брокер“ предупредила клиентов, что будет удерживать налог в 30% по доходам с ценных бумаг США. Такое решение самостоятельно принял депозитарий брокера Freedom Finance Europe до разъяснения позиции США в ответ на приостановку СИДН. Если американские органы не примут ответные меры, то излишне удержанные суммы вернутся на счет клиентов, обещает компания.
А если человек получает за рубежом зарплату?
В этом случае „задвоения“ налогов не произойдет: в части доходов от работы по найму иностранные налоги всегда подлежали зачету против российского НДФЛ в полном объеме, объясняет Павел Комаровский.
То есть, получив зарплату в Эстонии и отдав государству, к примеру, 20% подоходного налога, никаких доплат в России налоговому резиденту РФ делать не придется, так как ставка 20% выше отечественных 13–15%.
А как приостановка соглашений коснется бизнеса?
Все юристы сходятся во мнении, что, в первую очередь, под ударом окажется зарубежный бизнес, работающий в РФ. Льгот для компаний практически не останется. Им придется платить налоги в большем размере, чем до приостановки СИДН:
перестанут действовать льготные ставки при выплате дивидендов — платить придется 15% вместо 5-10%;
компаниям придется платить 15% при выплатах процентов по займам и 20% при выплатах роялти, хотя раньше они были освобождены от этих налогов.
Речь идет о больших суммах, предупреждает партнер налоговой практики фирмы МЭФ LEGAL Александр Ерасов. Перед многими зарубежными компаниями из-за этого встанет вопрос о продолжении работы в России, а перед российскими — работы за рубежом, прогнозирует он.
Российскому бизнесу государство обещало поддержку. В указе Путин поручил правительству разработать меры, чтобы снизить эффект от приостановки соглашений на экономику РФ. Как писал ранее Forbes, Минфин согласился защитить бизнес, но только частично: льготные ставки налогов сохранят по выплатам процентов по кредитам и еврооблигациям. Однако непонятно, будет ли государство помогать формально зарегистрированным за рубежом компаниям, чей бизнес завязан на России (Ozon, Cian, HH.ru и другие).
А российские власти узнают об операциях на моих зарубежных счетах в „недружественных“ странах?
Соглашение об избежании двойного налогообложения регулирует и обмен информацией между налоговыми органами разных стран. И эти пункты не попали под приостановку, а значит формально продолжают действовать. Однако де-факто все не так просто.
Ранее ФНС признавала, что налоговые некоторых европейских стран перестали отвечать на ее запросы о зарубежных счетах и активах россиян. Теперь „молчунов“ станет больше, говорит Нестеренко. Налоговые многих (если не всех) „недружественных“ стран приостановили двусторонние контакты с Минфином и ФНС, поэтому непонятно, будет ли проводиться обмен информацией в дальнейшем, соглашается партнер Kept (бывший KPMG) Анна Воронкова.
В то же время важно помнить, что обмен налоговой информацией между РФ и другими странами регулируется не только СИДН, но и соглашениями об автоматическом обмене финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS). Осенью Россия должна будет обменяться такой информацией о налогах с другими государствами — тогда-то и станет точно понятно, какие страны передают информацию РФ. Если они не предоставят информацию по „автообмену“, то с высокой долей вероятности не передают ее и по другим соглашениям, говорит один из побеседовавших с „Медузой“ налоговых юристов.