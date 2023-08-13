Обязан ли работодатель повышать заработную плату?

Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Пийя Паула Тарвис:

В начале трудовых отношений работник и работодатель договариваются о важных условиях трудового договора, к которым, разумеется, относится и заработная плата. Оговоренные в трудовом договоре условия труда можно изменить по соглашению сторон.

Работнику не может выплачиваться заработная плата ниже минимальной заработной платы, более высокая заработная плата уже является предметом договоренности и переговоров между сторонами. Работник имеет право ходатайствовать перед работодателем о подходящих условиях труда, в том числе и о повышении заработной платы. В соответствии с поправкой к Закону о трудовом договоре, имплементировавшей Директиву Европейского союза о прозрачных и предсказуемых условиях труда и вступившей в силу в августе 2022 года, работодатель обязан ответить на ходатайство работника в течение 14 календарных дней и обосновать решение в случае отказа. Таким образом, работодатель не обязан предоставлять желаемую заработную плату, хотя заинтересованные стороны могут по возможности найти удовлетворяющее их решение. В случае отказа работодатель должен обосновать, почему удовлетворение ходатайства невозможно.

На многих предприятиях существуют прозрачные и справедливые системы оплаты труда, например, руководство по заработной плате. Поэтому работнику стоит быть в курсе, есть ли у его работодателя внутренний порядок оплаты труда и повышения заработной платы. Работодатель также обязан следовать принципу равного обращения, т. е. за одинаковую работу работники должны получать одинаковое вознаграждение за труд.