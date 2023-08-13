Против налога на автомобили собрано рекордное количество подписей

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии (EAOL) Прийта Таммерайда количество подписей свидетельствует, что в эстонском обществе противостояние дополнительному налогу чрезвычайно сильное.

„Например, поддержки 50 000 избирателей было бы достаточно, чтобы получить восемь мест в Рийгикогу. До этого наиболее успешной в сборе подписей оказалась петиция по равенству браков: тогда было собрано 35 805 цифровых подписей, - отметил Таммерайд. „Это означает, что, если коалиция серьезно отнеслась к вопросу о равенстве браков, то по аналогичной логике должны отозвать и законопроект об автомобильном налоге“.

Соответственно, Союз автовладельцев Эстонии не намерен вносить предложения Минфину о намерении разработать налог на автомобили.

„Мы могли бы внести предложения только в том случае, если бы согласились с дополнительным налогом на автомобили в какой-любо форме“, - сказал Таммерайд, отметив, что Союз автовладельцев придерживается своего собственного предложения, которое они представили в конце июня. „Оно заключается в том, чтобы отказаться от идеи введения дополнительного налога на автомобили и облагать автовладельцев уже существующим акцизом на топливо“, - пояснил он.



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