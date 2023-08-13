Против налога на автомобили собрано рекордное количество подписей

По словам председателя правления Союза автовладельцев Эстонии (EAOL) Прийта Таммерайда количество подписей свидетельствует, что в эстонском обществе противостояние дополнительному налогу чрезвычайно сильное. В своем пресс-релизе союз сообщил, что собрано более 50 000 подписей. Согласно сайту rahvaalgatus, на данный момент их все же чуть более 39 000.

„Например, поддержки 50 000 избирателей было бы достаточно, чтобы получить восемь мест в Рийгикогу. До этого наиболее успешной в сборе подписей оказалась петиция по равенству браков: тогда было собрано 35 805 цифровых подписей, - отметил Таммерайд. „Это означает, что, если коалиция серьезно отнеслась к вопросу о равенстве браков, то по аналогичной логике должны отозвать и законопроект об автомобильном налоге“.

Соответственно, Союз автовладельцев Эстонии не намерен вносить предложения Минфину о намерении разработать налог на автомобили.

„Мы могли бы внести предложения только в том случае, если бы согласились с дополнительным налогом на автомобили в какой-любо форме“, - сказал Таммерайд, отметив, что Союз автовладельцев придерживается своего собственного предложения, которое они представили в конце июня. „Оно заключается в том, чтобы отказаться от идеи введения дополнительного налога на автомобили и облагать автовладельцев уже существующим акцизом на топливо“, - пояснил он.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.а