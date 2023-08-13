Правда ли, что в столице не хватает общественных туалетов и должны ли идти навстречу страждущим кафе и рестораны?

Об общественных туалетах читатели нашей газеты высказываются часто.

В начале лета жительница Ласнамяэ пожаловалась, что установленный посреди парка Тондилоо на самом видном месте туалет ее смущает – не хочется идти делать свои дела у всех на виду.

Другой читатель заявил, что чужие взгляды его не беспокоят, но, когда пластиковый нужник стоит весь день под жарким солнцем, внутри становится просто невозможно дышать.

Было письмо с жалобой на вандалов – о том, что во временный туалет, установленный рядом с детской площадкой, хулиганы воткнули выдранный с клумбы куст – и эта „икебана“ целую неделю „радовала“ посетителей площадки.

Но чаще всего люди жалуются, что мест, где можно было бы справить свои большие и малые нужды в цивилизованных условиях, в столице слишком мало, а те, что есть, часто платные. И хотя плата обычно невысока, в пределах 50 центов (хотя не так далеко ушли в прошлое времена, когда за туалет нужно было платить всего 10–20 центов), реальность такова, что у многих сегодня просто нет с собой монеток, ведь мы привыкли везде расплачиваться карточкой.

Как вариант, торговые и развлекательные центры предлагают возможность расплатиться при помощи бесконтактной банковской карты, но если у вас на руках – банковская карточка без этой опции, то в такой туалет вам попасть будет сложновато. Если только с оказией, подгадав, когда кто-то будет выходить…

Терпеть нельзя облегчиться

В городе достаточно много тех, кому если уж приспичило, то в туалет нужно срочно, в городе достаточно много: это и люди с заболеваниями, и беременные женщины, и малыши, которые только недавно стали ходить без памперсов. Недавно в одной из социальных сетей было опубликовано сообщение женщины: