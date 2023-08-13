Правда ли, что в столице не хватает общественных туалетов и должны ли идти навстречу страждущим кафе и рестораны?(10)
Жители Таллинна считают, что в городе недостаточно общественных туалетов. „МК-Эстония“ узнала, где же можно оправиться и обязаны ли владельцы баров, кафе и прочих заведений пускать посетителей с улицы свои туалеты бесплатно?
Об общественных туалетах читатели нашей газеты высказываются часто.
В начале лета жительница Ласнамяэ пожаловалась, что установленный посреди парка Тондилоо на самом видном месте туалет ее смущает – не хочется идти делать свои дела у всех на виду.
Другой читатель заявил, что чужие взгляды его не беспокоят, но, когда пластиковый нужник стоит весь день под жарким солнцем, внутри становится просто невозможно дышать.
Было письмо с жалобой на вандалов – о том, что во временный туалет, установленный рядом с детской площадкой, хулиганы воткнули выдранный с клумбы куст – и эта „икебана“ целую неделю „радовала“ посетителей площадки.
Но чаще всего люди жалуются, что мест, где можно было бы справить свои большие и малые нужды в цивилизованных условиях, в столице слишком мало, а те, что есть, часто платные. И хотя плата обычно невысока, в пределах 50 центов (хотя не так далеко ушли в прошлое времена, когда за туалет нужно было платить всего 10–20 центов), реальность такова, что у многих сегодня просто нет с собой монеток, ведь мы привыкли везде расплачиваться карточкой.
Как вариант, торговые и развлекательные центры предлагают возможность расплатиться при помощи бесконтактной банковской карты, но если у вас на руках – банковская карточка без этой опции, то в такой туалет вам попасть будет сложновато. Если только с оказией, подгадав, когда кто-то будет выходить…
Терпеть нельзя облегчиться
В городе достаточно много тех, кому если уж приспичило, то в туалет нужно срочно, в городе достаточно много: это и люди с заболеваниями, и беременные женщины, и малыши, которые только недавно стали ходить без памперсов. Недавно в одной из социальных сетей было опубликовано сообщение женщины:
„Я пережила тяжёлую операцию, при которой пришлось удалить весь желудок и часть кишечника. С тех пор у меня проблема: нарушено пищеварение. В связи с этим, простите за столь интимную подробность, появилась нужда срочно посещать туалет. Терпеть какое-то время, чтобы срочно найти туалет, практически невозможно. И вот я обнаружила, что в городе с этим проблема. Например, на тропе прогулок, у нас на Ярвеотса или в центре города. В туалетные комнаты ресторанов, кафе пускают только своих клиентов. На улице отдельно стоящих кабин нет. Хорошо, что я передвигаюсь на машине, можно доехать до заправки, если успеешь. Но! На улице Ахтри на заправке Olerex нет туалета. На заправке Сircle возле Горхолла тоже убрали туалет… Для меня это настоящая беда, поймите. Тех же биде вообще нигде нет. А с моей проблемой, если не успею вовремя найти туалет, они просто необходимы“.
В Viru Keskus, в Kaubamaja и некоторых других торговых центрах объясняют политику платного посещения туалетов заботой в первую очередь о безопасности и здоровье самих посетителей. Наталья, работавшая уборщицей в одном из крупных торговых центров в части города Кесклинна, рассказала, что до ввода платы за посещение WC работать ей приходилось в постоянном стрессе: „Никогда не знаешь, что увидишь на рабочем месте – пятна крови, шприцы или человека в неадеквате в кабинке. С учетом того, что туалетом часто пользуются дети без сопровождения взрослых, а ввод платы за пользование санузлом все же сделал эти места менее привлекательными для асоциальных личностей, процесс пользования туалетом стал более безопасным и приятным“.
Также стоит упомянуть стремительный рост цен на коммунальные услуги, на бумагу, бытовую химию, сантехнику и так далее: в бесплатный туалет с учетом того, сколько народу в день проходит по галереям ТЦ, деньги утекали бы, как в черную дыру. Однако туалеты в торговых центрах Кесклинна Nautica keskus и Stockmann можно посетить по-прежнему бесплатно.
В прошлом году в Таллинне рассматривали возможность обязать заведения общественного питания, имеющие террасу, сделать свои туалеты доступными не только для клиентов, но и для всех желающих, чтобы люди не попадали в такие неприятные ситуации. Однако такой порядок так и не был введен.
„У города нет возможности регулировать использование туалетов на частной территории, но мы знаем, что многие кафе и магазины разрешают людям пользоваться своим туалетом“, – сказал „МК-Эстонии“ начальник отдела содержания инфраструктуры Таллиннского департамента окружающей среды и самоуправления Тармо Антсон.
По его словам, всего в Таллинне в 2023 году действует 89 уличных туалетов, из них 12 – это стационарные обогреваемые санузлы, 7 – уличные туалеты, принадлежащие JCDecaux Eesti OÜ, и 70 – временные уличные уборные с приспособлениями для мытья рук, установленные на летний период (для сравнения, в 2022 году жители и гости столицы могли воспользоваться удобствами 107 общественных туалетов). На массовых мероприятиях организатор обязан обеспечить публике возможность пользования туалетом.
Юрист из адвокатского бюро Progressor Данил Липатов подтвердил: „Никто не может обязать владельцев частных заведений пускать на свою территорию людей для пользования туалетами. У владельцев есть право устанавливать свои правила для пользования ими. И в ситуации, когда человек по состоянию здоровья не может терпеть, будет разумно выяснить заранее, где расположены общественные туалеты, и строить свой маршрут с учетом этих точек“.
Общественный, современный, но платный
Между тем, уверяют городские чиновники, количество пластиковых кабинок снижается, а им на смену приходят стационарные и более удобные автоматизированные решения. Это важно для многих горожан, недаром в 2021 году на голосовании за народный бюджет Таллинна в двух районах, Ласнамяэ и Хааберсти, идеи по установке новых стационарных общественных туалетов одержали победу над другими проектами.
В Ласнамяэ было запланировано установить туалеты в парках Паэ и Тондилоо, а в Хааберсти жители проголосовали за пляжные души и туалеты в Какумяэ. Впрочем, обещанного три года ждут, гласит старинная пословица, и этим летом посетители парка Тондилоо (Кивила) справляют свои нужды по-прежнему в пластиковых кабинках.
Если посмотреть на карту города, где отмечены все действующие общественные туалеты, трудно не заметить, что больше всего туалетов расположено в центре города.
„Эта жизненно необходимая услуга должна быть доступна и для местных жителей, а не направлена только на туристов, – сказал „МК-Эстонии“ вице-мэр города Владимир Свет. – Поэтому в ближайшие годы мы хотим более активно развивать сеть общественных туалетов в парках и зеленых зонах других районов“.
К 2026 году город планирует сделать стационарными как минимум две трети общественных туалетов. В таких туалетах будут доступны вода и освещение, и они будут достаточно отапливаться, чтобы ими можно было пользоваться круглый год. Все новые полностью автоматические туалеты будут платными, поскольку это помогает сократить вероятность их использования не по назначению и риск вандализма. Поставщик услуги может взимать плату за использование туалета с момента установки и до конца 2033 года размером не более 50 евро центов.
По словам замруководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, к 2026 году в общественном пользовании предположительно должно находиться как минимум 34 полностью автоматических туалета, 11 контейнерных туалетов, 8 санитарных контейнеров и 29 временных, устанавливаемых на летний сезон уличных туалетов.
Такое распределение не является окончательным, так как с учетом интересов горожан и развития города число общественных туалетов может возрасти, а их расположение может быть скорректировано.
Смогут ли горожане дотерпеть до 2026 года? Поживем – увидим.
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