Проверьте, учли ли при расчете вашей пенсии весь ваш стаж!

С данными, касающимися своего пенсионного стажа и засчитываемых в него периодов времени, можно ознакомиться еще до выхода на пенсию на государственном портале eesti.ee

Пенсионно-правовой стаж на основании предоставленных документов рассчитывается с точностью до дня. В него входят только те периоды времени, которые дают на него право и которые корректным образом подтверждены.

„Пенсионный стаж при этом может состоять только из пенсионно-правового стажа или только из пенсионно-страхового стажа. Важно обратить внимание, что если пенсионно-правовой стаж (до конца 1998 года) человеку нужно обосновать с помощью документов, то данные относительно пенсионно-страхового стажа, то есть вычтенного из заработной платы человека социального налога, мы получаем автоматически“, – подчеркивает Алла Химма.

Пенсионный стаж в свою очередь делится на пенсионно-правовой стаж до 31.12.1998 года, который рассчитывается на основании трудовых книжек и других подтверждающих его документов, и пенсионно-страховой стаж, начиная с 01.01.1999 года, который рассчитывается на основании уплаченного социального налога.

Пенсионный стаж – это период, во время которого лицо, имеющее пенсионное страхование, было занято деятельностью, дающей право на пенсию от государства. Пенсионный стаж образуется в результате того, чем человек был занят в течение своего жизненного пути, например учебой, воспитанием детей, трудовой деятельностью, службой в армии.

„Мы сожалеем, что так произошло с вашей читательницей, и рады, что в итоге все благополучно разрешилось. В подобных случаях, как правило, пенсия пересматривается, и при необходимости производится перерасчет. Стаж оставляют неначисленным в той ситуации, когда у человека не оказывается права на этот стажевый период“, – объясняет специалист.

Алла Химма, руководитель отдела пенсионных начислений Департамента социального страхования, комментируя историю Лидии Валерьевны, отмечает, что ошибки при расчете пенсионного стажа очень редко, но встречаются.

Когда человек выходит на пенсию, вместе с решением о назначении пенсии ему выдают и удостоверяющую стаж справку.

„Если у пенсионера возникают вопросы о своем пенсионном стаже или порядке его учета, то он может обратиться в Департамент социального страхования, чтобы данные, касающиеся его пенсии, были пересмотрены“, – советует специалист.

Когда нужно поспешить?

„В целом, мы хотим подчеркнуть, что если человеку не менее 59 лет или он планирует в ближайшее время выйти на пенсию, то ему уже пора предоставить в Департамент социального страхования свои документы, подтверждающие право на пенсию (трудовая книжка и дипломы об образовании). Свои документы можно предоставлять за шесть месяцев до достижения пенсионного возраста“, – советует Алла Химма.

Если же вы находитесь в возрасте 55+, то спешить предоставлять документы не следует. В этом случае стоит убедиться, что у вас имеются все необходимые документы и они хранятся в определенном, известном вам месте.

„Обратите внимание, что точный размер пенсии будет известен только после того, как у человека появится право выхода на пенсию и он предоставит соответствующее заявление в Департамент социального страхования“, – подытоживает специалист.

Что входит в пенсионно-правовой стаж? В состав пенсионно-правового стажа (до 31.12.1998) входят следующие виды деятельности: работа; работа в качестве предпринимателя-физического лица, если вы платили социальный налог; служба в Силах обороны Эстонии; учеба в профессиональном учебном заведении, прикладном высшем учебном заведении или университете на стационарной форме обучения; уход за маленьким ребенком до достижения последним трехлетнего возраста (одному из воспитателей ребенка); воспитание ребенка в течение не менее восьми лет (одному из воспитателей ребенка – по два года на каждого ребенка); участие в обучении для рынка труда при посредничестве службы трудовой занятости и время, в течение которого вы получали пособие по безработице; забота об инвалиде I группы или о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет; деятельность в качестве члена творческих союзов и профессиональных объединений; работа на хуторе, если хутор был освобожден от уплаты налогов; работа в обязательном порядке лица, наказанного условным лишением свободы, участие в исправительных работах без лишения свободы или работа в лечебно-трудовом профилактории.

Важные компоненты

Пенсия по старости складывается из четырех компонентов:

1) базовой части,

2) части, основанной на стаже,

3) страховой части, которая зависит от суммы страховых паев,

4) объединенной части.

Базовая часть – это основа пенсии и для пенсионеров по старости является одинаковой для всех суммой.

Размер части, основанной на стаже, получается при умножении количества накопленного до 31 декабря 1998 года пенсионного стажа (т. е. количества лет) на годовую оценку. Годовая оценка, как и базовая часть, является суммой, одинаковой для всех. Ежегодно 1 апреля происходит индексация базовой части пенсии и ее годовой оценки.

Для получения страховой части сумма страховых паев также умножается на годовую оценку.

Если до выхода на пенсию осталось 20 и более лет, то размер своей будущей пенсии можно самостоятельно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора на государственном портале www.eesti.ee

В калькулятор можно ввести свой пенсионно-правовой стаж и узнать предполагаемый размер будущей пенсии.

Данные, начиная с 1999 года, отображаются в этом калькуляторе автоматически.

Кто получает стаж за воспитание детей? Лица, воспитывающие детей, договариваются между собой, кто может использовать пенсионный стаж: за заботу о маленьком ребенке до достижения ребенком трехлетнего возраста; за воспитание ребенка (8 лет). Договоренность выражается в виде письменного согласия. Пример 1: Андрей и Юлия не были женаты, обоим было по 20 лет, когда у них родилась дочь Марина. Андрей внесен в свидетельство о рождении как отец Марины. Когда дочери исполнилось два года, Андрей ушел из семьи. Сейчас Юлия ходатайствует о пенсии. К ходатайству необходимо приложить согласие Андрея на то, что воспитание Марины пойдет в стаж Юлии. Пример 2: Петр и Лилия были женаты, и у них было двое детей – Майя и Илья. Геннадий и Кристина были женаты, и у них также было двое детей – Юрий и Ирина. Шли годы, Геннадий развелся с Кристиной и женился на Лилии, которая к тому времени уже рассталась с Петром. Дети Лилии от первого брака Илья и Майя, а также младшая дочь Геннадия Ирина, которой на момент второго брака отца было 7 лет, росли вместе с Лилией и Геннадием. Когда настал срок Лилии выходить на пенсию, она получила от Петра согласие на причисление стажа за воспитание Майи и Ильи к своему стажу. Поскольку Лилия в течение 8 лет растила младшую дочь Геннадия Ирину и была в это время замужем за отцом Ирины Геннадием, при согласии обоих биологических родителей (Геннадия и Кристины) она сможет также использовать и стаж за воспитание Ирины.

Учеба и служба в Советской армии К пенсионно-правовому стажу относится работа и обучение на территории Советского Союза до 31.12.1990, если у вас имеется не менее 15 лет пенсионного стажа в Эстонии. К пенсионно-правовому стажу относится время обязательной воинской службы и альтернативной службы на территории бывшего Советского Союза до 31.12.1990 при условии, что все следующие условия выполнены: вы были призваны на службу из Эстонии; у вас имеется не менее 15 лет пенсионного стажа в Эстонии; никакое другое государство не платит пенсию за данный стаж; или до и после призыва на службу за пределами Эстонии вы проживали в Эстонии; у вас имеется не менее 15 лет пенсионного стажа в Эстонии; никакое другое государство не платит пенсию за данный стаж.

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