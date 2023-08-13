Проверьте, учли ли при расчете вашей пенсии весь ваш стаж!(72)
В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница Таллинна Лидия Валерьевна, которая поделилась произошедшим с ней случаем. „Недавно настало время мне выходить на пенсию, – рассказывает она, – и в пенсионном мне насчитали какую-то маленькую сумму. Пришла домой, стала проверять – а они часть стажа-то не учли! Пошла снова, пересчитали, извинились. Но осадочек-то остался!“ Как же проверить, весь ли пенсионный стаж вам засчитали?
Алла Химма, руководитель отдела пенсионных начислений Департамента социального страхования, комментируя историю Лидии Валерьевны, отмечает, что ошибки при расчете пенсионного стажа очень редко, но встречаются.
„Мы сожалеем, что так произошло с вашей читательницей, и рады, что в итоге все благополучно разрешилось. В подобных случаях, как правило, пенсия пересматривается, и при необходимости производится перерасчет. Стаж оставляют неначисленным в той ситуации, когда у человека не оказывается права на этот стажевый период“, – объясняет специалист.
Из чего формируется пенсия?
Пенсионный стаж – это период, во время которого лицо, имеющее пенсионное страхование, было занято деятельностью, дающей право на пенсию от государства. Пенсионный стаж образуется в результате того, чем человек был занят в течение своего жизненного пути, например учебой, воспитанием детей, трудовой деятельностью, службой в армии.
Пенсионный стаж в свою очередь делится на пенсионно-правовой стаж до 31.12.1998 года, который рассчитывается на основании трудовых книжек и других подтверждающих его документов, и пенсионно-страховой стаж, начиная с 01.01.1999 года, который рассчитывается на основании уплаченного социального налога.
„Пенсионный стаж при этом может состоять только из пенсионно-правового стажа или только из пенсионно-страхового стажа. Важно обратить внимание, что если пенсионно-правовой стаж (до конца 1998 года) человеку нужно обосновать с помощью документов, то данные относительно пенсионно-страхового стажа, то есть вычтенного из заработной платы человека социального налога, мы получаем автоматически“, – подчеркивает Алла Химма.
Пенсионно-правовой стаж на основании предоставленных документов рассчитывается с точностью до дня. В него входят только те периоды времени, которые дают на него право и которые корректным образом подтверждены.
С данными, касающимися своего пенсионного стажа и засчитываемых в него периодов времени, можно ознакомиться еще до выхода на пенсию на государственном портале eesti.ee
Когда человек выходит на пенсию, вместе с решением о назначении пенсии ему выдают и удостоверяющую стаж справку.
„Если у пенсионера возникают вопросы о своем пенсионном стаже или порядке его учета, то он может обратиться в Департамент социального страхования, чтобы данные, касающиеся его пенсии, были пересмотрены“, – советует специалист.
Когда нужно поспешить?
„В целом, мы хотим подчеркнуть, что если человеку не менее 59 лет или он планирует в ближайшее время выйти на пенсию, то ему уже пора предоставить в Департамент социального страхования свои документы, подтверждающие право на пенсию (трудовая книжка и дипломы об образовании). Свои документы можно предоставлять за шесть месяцев до достижения пенсионного возраста“, – советует Алла Химма.
Если же вы находитесь в возрасте 55+, то спешить предоставлять документы не следует. В этом случае стоит убедиться, что у вас имеются все необходимые документы и они хранятся в определенном, известном вам месте.
„Обратите внимание, что точный размер пенсии будет известен только после того, как у человека появится право выхода на пенсию и он предоставит соответствующее заявление в Департамент социального страхования“, – подытоживает специалист.
Важные компоненты
Пенсия по старости складывается из четырех компонентов:
1) базовой части,
2) части, основанной на стаже,
3) страховой части, которая зависит от суммы страховых паев,
4) объединенной части.
Базовая часть – это основа пенсии и для пенсионеров по старости является одинаковой для всех суммой.
Размер части, основанной на стаже, получается при умножении количества накопленного до 31 декабря 1998 года пенсионного стажа (т. е. количества лет) на годовую оценку. Годовая оценка, как и базовая часть, является суммой, одинаковой для всех. Ежегодно 1 апреля происходит индексация базовой части пенсии и ее годовой оценки.
Для получения страховой части сумма страховых паев также умножается на годовую оценку.
Если до выхода на пенсию осталось 20 и более лет, то размер своей будущей пенсии можно самостоятельно рассчитать с помощью пенсионного калькулятора на государственном портале www.eesti.ee
В калькулятор можно ввести свой пенсионно-правовой стаж и узнать предполагаемый размер будущей пенсии.
Данные, начиная с 1999 года, отображаются в этом калькуляторе автоматически.
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