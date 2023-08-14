Что делать, если вам постоянно названивают продавцы товаров и услуг?(4)
Среди всех способов связи телефон – наиболее быстрый и удобный, а для тех, у кого нет интернета, еще и практически единственный. Поэтому люди отвечают даже на звонки с незнакомых номеров – вдруг это что-то важное. Но чаще всего на том конце провода оказываются навязчивые продавцы товаров и услуг, которые продолжают названивать, даже если человек уже дал понять, что не заинтересован. Как же отличить действительно важный звонок от спама и можно ли остановить этот поток ненужных входящих? Узнала „МК-Эстония“.
„Я уже устала от звонков из одного электронного СМИ, подписку на которое ради эксперимента оформила пару лет назад. Было выгодное предложение на месяц за один евро, а мне нужно было прочитать всего одну статью, по работе. Я оформила подписку на месяц, затем, когда она закончилась, не стала ее продлевать. Но с тех пор мне на протяжении всех этих двух лет продолжают названивать из этой фирмы и предлагать подписаться“, – жалуется Ольга.
На первые пару звонков она отвечала с пониманием, на третий, четвертый, пятый настойчиво просила вычеркнуть ее имя из списков.
„Каждый раз передо мной извинялись, обещали, что обязательно уберут мое имя, что мне перестанут звонить… Но недавно позвонили оттуда уже в шестой раз! Спустя месяца три после предыдущего. Ну что это такое? Уже хочется куда-то пожаловаться, – возмущается женщина. – Я вообще не люблю эти навязчивые звонки, но как найти управу на них – не представляю“.
Опыт Ольги не уникален. Жителям Эстонии ежедневно названивают с предложениями купить витамины, монеты, зубные щетки, заказать чистку ковров, прийти на косметологические процедуры в салон красоты… Зачастую человек даже не понимает, откуда у звонящих его номер телефона, ведь сам он ни разу в эти фирмы не обращался, и не мошенники ли это.
Однажды мне позвонили и назвали по имени, предложили прийти на бесплатную процедуру для лица в какой-то салон красоты
„Однажды мне позвонили и назвали по имени, предложили прийти на бесплатную процедуру для лица в какой-то салон красоты, – вспоминает Евгения. – Я про эту фирму никогда не слышала и даже не представляю, откуда они взяли мой номер телефона, да еще и знали, как меня зовут. Я, конечно, отказалась, потому что бесплатный сыр – только в мышеловке. Если что-то предлагают бесплатно, значит, потом втридорога возьмут“.
Можно пожаловаться в инспекцию
Катрин Хауг, советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных, говорит, что узнать, где и как был получен номер, сложно. По ее словам, и продавцы, и мошенники часто совершают звонки случайным образом, когда компьютер генерирует случайные числа. При этом у звонящего нет персональных данных того, кому он звонит.
„Звонящий может заблокировать номер на своем телефоне и у мобильного оператора. В случае звонка по продаже можно попросить больше не звонить и добавить номер в черный список. Если заблокированный номер будет сгенерирован заново, дозвониться с него уже будет невозможно, – уточняет Хауг. – Если к человеку обращаются по имени, это значит, что номер мог передать его родственник или друг. Звонящий также мог получить контакты из государственных реестров, рекламных объявлений и интернета. Инспекция рекомендует просмотреть все объявления и сайты, где вы когда-либо публиковали свой номер телефона. Также стоит проверить различные регистры, где личный номер может быть выставлен публично“.
Если звонки продолжаются даже после того, как человек попросил ему не звонить, Катрин Хауг рекомендует обратиться в Инспекцию по защите данных. Она добавляет, что также стоит быть бдительным в отношении мошеннических звонков – в этом случае нужно обращаться в полицию.
Определить нежелательный звонок
В некоторых странах существуют бесплатные сервисы, когда у человека на телефоне появляется предупреждение, если на номер звонящего ранее были жалобы. Мы решили узнать, есть ли что-то подобное в Эстонии и как мобильные операторы борются со спам-звонками и мошенниками?
Мы блокируем номера на постоянной основе, если узнаем, что звонки с этих номеров подозрительны.
По слова руководителя сферы безопасности Telia Айгара Кяйса, на сегодняшний день в Эстонии такой услуги нет, но есть несколько других решений, которые помогают ограничить распространение подозрительного контента.
„Например, мы блокируем номера на постоянной основе, если узнаем, что звонки с этих номеров подозрительны. Кроме того, мы гарантируем, что в случае звонков из-за границы в качестве номера звонящего нельзя указать номера важных эстонских поставщиков услуг или организаций – например банков, полиции. Также есть спам-фильтр, который блокирует СМС подозрительного содержания. Это помогает предотвратить распространение большинства СМС с сомнительным контентом“, – отмечает Кяйс.
Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Эвелин Тульп говорит, что их компания также не предлагает услугу фильтрации звонков, но постоянно предупреждает своих клиентов о фишинговых и мошеннических звонках, цель которых – выманивание денег у людей.
„Мы призываем клиентов быть постоянно начеку, так как количество случаев мошенничества постоянно растет, а также просим сообщать нам о подозрительных действиях по адресу электронной почты security@elisa.ee“, – комментирует Тульп.
Специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Пальтс рассказывает, что их компания, чтобы обезопасить своих клиентов от массовых звонков, использует отдельную защиту, которая блокирует большое количество входящих звонков с одного номера.
„В большинстве случаев к нам поступают мошеннические звонки из-за рубежа, и в этом случае используются так называемые украденные номера телефонов. Мы постоянно работаем над ограничением массовых звонков, ведь если один номер заблокируют, можно просто использовать следующий, – замечает Пальтс. – Мы ежедневно работаем над повышением осведомленности наших сотрудников, частных и бизнес-клиентов о различных схемах мошенничества, включая и массовые звонки. Например, мы создали бесплатную горячую линию 12250, куда можно сообщать о звонках и сообщениях подозрительного содержания. Мы также используем различные технические решения как в борьбе с мошенниками, так и для блокировки массовых звонков, и продолжаем инвестировать в новые инструменты и методики“.
Буквы вместо цифр
Помимо звонков с незнакомых номеров существуют и звонки без номера телефона, когда на экране вместо цифр высвечивается название организации. Мы попросили специалистов разъяснить, как это работает и стоит ли доверять такому определителю номера?
„Ситуации, когда клиент видит на экране телефона название конкретной организации, от которой поступает звонок, возможны только в том случае, если и звонящая компания, и человек являются клиентами одного и того же оператора связи“, – отвечает специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Пальтс.
Руководитель сферы безопасности Telia Айгар Кяйс добавляет, что, как правило, более крупные компании используют вариант переноса имени для упрощения коммуникации со своими клиентами.
„Это дополнительная опция услуги Telia Call Center или Äritelefon, которую можно использовать в стационарной и мобильной сети Telia на базе VoIP при использовании вызовов VoLTE. Однако отображение имени звонящего на экране устройства зависит не только от отправителя, но и от получателя, сети и клиентских устройств“, – объясняет специалист.
Соцопросы по телефону
Порой, чтобы ввести человека в заблуждение или расположить к себе, а затем подвести его к покупке чего-либо, телефонные продавцы используют метод опросника. Ненавязчиво они пытаются узнать потребности человека, его состояние здоровья и даже уровень дохода под видом обычного соцопроса. И тут важно отличить работника Департамента статистики от назойливого продавца или даже мошенника.
Наталья рассказывает, что была очень недовольна, когда ей позвонили и стали задавать какие-то вопросы. Наученная горьким опытом других людей, она изначально не доверяет звонкам с незнакомых номеров.
„Позвонили с непонятного номера, начали что-то спрашивать… Меня это, конечно, насторожило. Я знаю, что людям под разными предлогами звонят мошенники, и в первую очередь подумала, что меня пытаются обмануть. Но потом оказалось, что это опрос от Департамента статистики. Я и не знала, что могут вот так просто позвонить“, – говорит девушка.
„Наш интервьюер всегда в начале звонка представляется как сотрудник Департамента статистики Эстонии и называет свое имя. Всех звонящих, которые работают в департаменте, можно найти в контактах на нашем веб-сайте по должности, имени или номеру телефона“, – комментирует заведующая отделом опросов Департамента статистики Эпп Карус.
Она объясняет, что при проведении телефонных опросов интервьюеры обычно звонят с номера телефона 5558 9630, который является виртуальным.
„С этого номера можно только звонить, и люди, выбранные для опроса, не могут на этот номер перезванивать. Кроме того, у каждого интервьюера также есть мобильный телефон, номер которого в случае сомнений можно уточнить на нашем сайте. Люди также могут связаться с нашей службой поддержки по телефону 625 9300, чтобы уточнить данные о звонившем, – добавляет Карус. – Интервьюеры, проводящие очные опросы, всегда имеют при себе справку с места работы из Департамента статистики, которую мы советуем в случае сомнений попросить предъявить“.
Как отличить мошенников от действительно важных звонков?
Комментариует Вячеслав Миленин, руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры.
Если в телефонном разговоре заходит разговор о ваших денежных средствах в любом контексте – кто-то снимает деньги с вашего счета, произошел перевод с вашего счета, какая-то еще проблема с накоплениями – это маркер, что такой звонок лучше прекратить.
В этой ситуации главное – включить критическое мышление и проверить ту информацию, которую вы получаете. Если вы не ждете и не должны ждать звонка из полиции, банка или любого другого учреждения, то самое правильное – использовать логику и здоровый скептицизм.
И есть целый ряд действий, которые могут помочь распознать такой нежелательный звонок.
Например, попробуйте перейти на эстонский язык или предложите перезвонить самостоятельно. В случае с мошенническими звонками перезвонить не получится. Можно также запросить дополнительную информацию по номеру 1247. Это бесплатный номер, где вас могут проконсультировать, является ли звонок попыткой мошенничества.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.