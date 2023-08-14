Что делать, если вам постоянно названивают продавцы товаров и услуг?

„Я уже устала от звонков из одного электронного СМИ, подписку на которое ради эксперимента оформила пару лет назад. Было выгодное предложение на месяц за один евро, а мне нужно было прочитать всего одну статью, по работе. Я оформила подписку на месяц, затем, когда она закончилась, не стала ее продлевать. Но с тех пор мне на протяжении всех этих двух лет продолжают названивать из этой фирмы и предлагать подписаться“, – жалуется Ольга.

На первые пару звонков она отвечала с пониманием, на третий, четвертый, пятый настойчиво просила вычеркнуть ее имя из списков.

„Каждый раз передо мной извинялись, обещали, что обязательно уберут мое имя, что мне перестанут звонить… Но недавно позвонили оттуда уже в шестой раз! Спустя месяца три после предыдущего. Ну что это такое? Уже хочется куда-то пожаловаться, – возмущается женщина. – Я вообще не люблю эти навязчивые звонки, но как найти управу на них – не представляю“.

Опыт Ольги не уникален. Жителям Эстонии ежедневно названивают с предложениями купить витамины, монеты, зубные щетки, заказать чистку ковров, прийти на косметологические процедуры в салон красоты… Зачастую человек даже не понимает, откуда у звонящих его номер телефона, ведь сам он ни разу в эти фирмы не обращался, и не мошенники ли это.

Однажды мне позвонили и назвали по имени, предложили прийти на бесплатную процедуру для лица в какой-то салон красоты

„Однажды мне позвонили и назвали по имени, предложили прийти на бесплатную процедуру для лица в какой-то салон красоты, – вспоминает Евгения. – Я про эту фирму никогда не слышала и даже не представляю, откуда они взяли мой номер телефона, да еще и знали, как меня зовут. Я, конечно, отказалась, потому что бесплатный сыр – только в мышеловке. Если что-то предлагают бесплатно, значит, потом втридорога возьмут“.

Можно пожаловаться в инспекцию