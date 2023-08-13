На счет внезапно поступила крупная сумма? Не спешите радоваться! У вас могут быть проблемы

„В общем и целом, у людей все хорошо с финансами, и ошибки хотя и случаются, но нечасто. Ошибки с такими большими суммами происходят очень редко именно потому, что лимиты на переводы обычно для этого недостаточны“, – комментируя ситуацию, говорит Маре Улп, руководитель юридического отдела повседневного банковского обслуживания Swedbank.

„Домашние подшучивали надо мной, называли миллионером, просили в долг, – усмехается Владимир. – Да и вообще лезли в голову мысли, что с такими деньгами можно прыгнуть в самолет и улететь в совершенно неизвестном направлении. Несерьезно, конечно. Но я был на самом деле рад, когда сумел наконец вернуть эти деньги туда, откуда они пришли“.

В ожидании, пока начнет действовать новый лимит, он, не подумав, купил детям билеты в кино и сладости, и оказалось, что из-за этого сумма возврата не укладывается в новый суточный лимит, и деньги еще на день зависли на его счету.

Разумеется, бухгалтер умолял как можно скорее вернуть сумму обратно на счет, но сделать это сразу было не так просто. Владимиру пришлось написать заявление в банк с обоснованием, почему он возвращает полученные деньги, и запросить увеличение лимита на сумму переводов в сутки. Потом нужно было дожидаться одобрения запроса.

„Я сообразил, что бухгалтер хотел перевести мне зарплату, но не поставил запятую перед центами, и таким образом моя зарплата выросла в сто раз“, – говорит „везунчик“.

„Началось с того, что мне позвонил взволнованный бухгалтер и стал что-то говорить про ошибки перевода. Я сначала толком даже и не понял, в чем дело. Но когда заглянул в свое банковское приложение, обалдел“, – рассказал Владимир.

Однако нашему читателю Владимиру (имя изменено, настоящее редакции известно), можно сказать, повезло.

В игре „Монополия“ есть карточка „Банк ошибся в вашу пользу“. Игрок, которому посчастливится ее вытянуть, получает неплохую сумму игровых денег. Но, как правило, такая карточка вызывает и ироническую усмешку – где это видано, чтобы банк или кто-то еще ошибся в вашу пользу? Разве что в кино.

„Если сумма была переведена лицу по ошибке, а затем возвращена, информировать нас не нужно. Что касается доходов, физическое лицо должно предоставлять нам информацию о своих доходах за предыдущий год один раз в год“, – прокомментировала ситуацию представитель Налогово-таможенного департамента Керту Лаадога.

Если сумма была переведена лицу по ошибке, а затем возвращена, информировать нас не нужно

Сообщать же налоговикам даже о такой крупной сумме, побывавшей на счету и возвращенной отправителю, не нужно.

„Каждый случай полиция рассматривает индивидуально. Если в истории есть признаки, указывающие на возможное присвоение чужого имущества, я бы рекомендовал подать заявление в полицию, – комментирует руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин. – Если в ходе разбирательства мы обнаружим признаки преступления, то, разумеется, сотрудники отделения полиции, куда подано заявление, будут заниматься решением этой ситуации“.

„Если деньги были ошибочно переведены на счет не того лица или кто-то сделал это преступным путем, банк не может снять деньги со счета получателя и вернуть отправителю. Для этого владелец этого другого счета, получатель, должен дать согласие. Или должны вмешаться органы, имеющие законные основания для выдачи соответствующего приказа банку, например суд, – объясняет Улп. – Однако не стоит думать, что вы можете оставить себе деньги, полученные на счет по ошибке, если не вернете их. Отправитель денег может обратиться в суд и потребовать возврата перечисленной суммы на основании необоснованного обогащения. На это потребуется время, но суд наверняка примет справедливое решение о возврате денег“.

Если деньги были ошибочно переведены на счет не того лица или кто-то сделал это преступным путем, банк не может снять деньги со счета получателя и вернуть отправителю

По словам специалиста, лимит всегда можно при необходимости увеличить, но при этом нужно осознавать и потенциальную опасность. Слишком высокий лимит открывает двери для возможных ошибок, и если преступники сумеют получить доступ к интернет-банку жертвы путем телефонного мошенничества или другими способами, то они смогут легко опустошить счет.

Она советует каждому пересмотреть свои текущие ограничения и убедиться, что они соответствуют реальным потребностям.

Она добавляет, что довольно часто жертву вынуждают загрузить на свое устройство „программу безопасности“, которая на самом деле является программой или приложением, дающим доступ и полную свободу действий на устройстве жертвы. Если звонящий запрашивает вышеупомянутую информацию, ему не следует сообщать никаких данных, а всякое дальнейшее общение должно быть прекращено.

„Преступники представляются банковскими служащими или полицейскими. Всегда наличествует проблема, которая требует немедленных действий, и у звонящего всегда есть немедленное решение. Решение требует, чтобы жертва предоставила звонящему информацию, предназначенную для личного использования, то есть идентификатор пользователя интернет-банка, коды подтверждения (PIN1 и PIN2) и данные банковской карты. Иногда даже просят копию документа, удостоверяющего личность“, – говорит Кятлин Кукк.

По словам специалистов, сообщения о контактах с мошенниками поступают от клиентов очень часто. К счастью, подавляющее большинство людей хорошо информированы и не становятся жертвами. Преимущественно злоумышленники собирают данные о людях с помощью СМС, электронной почты, приложений для обмена сообщениями, а также телефонных звонков.

„Если человек получил на свой счет деньги неизвестного происхождения или подозревает, что перевод на его счет был совершен с целью мошенничества, ему следует немедленно связаться со своим банком, – говорит Кятлин Кукк, руководитель по информационной безопасности Центра безопасности SEB. – Для этого следует воспользоваться контактами на официальном сайте финансового учреждения. Чем раньше с банком свяжутся, тем выше вероятность, что он перекроет возможности для дальнейших злоупотреблений. Также следует обратиться в полицию“.

„Не исключено, что преступники получили доступ к онлайн-банку получателя и используют его счет для получения или пересылки денег. В любом случае банк должен быть проинформирован немедленно, – подчеркивает Улп.

Если человек замечает, что на его счет поступили суммы, о происхождении которых он не знает, и отправитель денег ему также незнаком, обязательно нужно обратиться в свой банк. Банк может связаться с отправителем денег, если он находится в том же банке, или с банком отправителя. Возможно, кто-то ошибся и перевел сумму не туда, куда нужно.

В результате манипуляции перехватывают пользование банковским счетом жертвы и списывают деньги жертвы со счета. Также на этот счет могут быть совершены переводы денег от других потерпевших, затем в свою очередь эти деньги пересылают дальше.

А если вдруг звезды совпадут таким образом, что человек, получивший по чужой ошибке большие деньги, станет жертвой мошенника, который вычистит со счета все до последнего цента?

„Если стоит вопрос о том, кто возместит ошибочно отправленную и утраченную сумму денег, допустивший ошибку бухгалтер или кто-то еще, то банк здесь – не вершитель правосудия. Этот вопрос должен решаться между соответствующей компанией и ее сотрудником“, – говорит Маре Улп.

„Как вернуть мои деньги?“

Как же должен вести себя человек, если он по ошибке перевел деньги не тому человеку или отправил не ту сумму? Хвататься за голову? Бежать в полицию или банк?

А если банк попытался связаться связался с необоснованно обогатившимся и сообщает вам, что получатель не отвечает на звонки и письма? Можно ли вообще отменить платеж, и что для этого нужно сделать?

„Самое главное в таком случае – действовать быстро, иначе решить ситуацию просто не получится. Плательщик может отозвать свой перевод в интернет-банке или обратиться в банк для отзыва платежа. Если это внутрибанковский платеж, деньги будут получены получателем немедленно. Если это межбанковский платеж, его можно остановить до тех пор, пока он не будет отправлен из вашего банка, – объясняет Кятлин Кукк. – Поэтому, если на момент спора платеж уже вышел из банка или даже поступил на счет получателя, получатель денег также должен дать согласие на его возврат, а возврат средств банк уже не гарантирует. Если лицо, получившее деньги в результате ошибки, не согласится вернуть деньги, лицо, оспаривающее выплату, может обратиться в полицию“.

В современном мире платежи происходят молниеносно и круглосуточно. Деньги сразу же оказываются на счете получателя, однако так же легко вернуть их без согласия получателя уже невозможно. Платеж можно отозвать, но это платная услуга и тоже требует согласия получателя.

„Оказавшись в такой ситуации, вы должны связаться с банком, который поможет вам, насколько это возможно, вернуть сумму платежа и посоветует, как поступить“, – заверяет Улп.

Защититесь от фишинга Не спешите переходить по неизвестным ссылкам или скачивать файлы. Проанализируйте, оформлено ли сообщение корректно, не содержит ли орфографических и логических ошибок. Потратьте время на то, чтобы глубже узнать, кто с вами связывается. Если у вас запрашивают личную информацию, копии документов, банковские реквизиты или пароли, будьте особенно внимательны: их нельзя никому давать! Если вы подозреваете, что имеете дело с мошенником, вам следует проверить полученную информацию, либо войдя в интернет-банк безопасным образом через веб-сайт, либо связавшись с банком по телефону, используя официальные контакты банка. Таким образом, вы можете уточнить, было ли это мошенничество. Источник: SEB

Распространенные схемы мошенничества Центральной задачей Бюро информации по отмыванию денег (RAB) является выявление и анализ отмывания денег и связанной с ним деятельности, а также, при необходимости, передача информации следственным органам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Наиболее распространенные схемы, включая мошенничество, можно найти в ежегоднике RAB, перейдя по этой ссылке.

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