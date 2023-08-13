Платят все! Министр финансов Март Вырклаэв рассказал о грядущем автомобильном налоге

Разница между вариантами заключается в характеристиках транспортного средства, которые выбраны в зависимости от их воздействия на окружающую среду и доступны в Дорожном регистре: выбросы CO2, киловатты и порожняя масса.

Второй вариант, более узкий, основан в основном на выбросах CO2 во время использования транспортного средства. В расчет идут: базовая часть + CO2 – возраст.

Первый вариант основан в более широком смысле на глобальном и локальном воздействии моторного транспортного средства на окружающую среду (при производстве, использовании, утилизации). В расчет идут: базовая часть (годовой налог 30 евро, при регистрации 300 евро) + CO2 /мощность + масса – возраст. Это позволяет в налоговую формулу включить также электромобили и гибриды.

– Сейчас еще идут обсуждения. В данный момент мы обсуждаем два варианта, и решение будет зависеть от обратной связи, которая нам поступит. На данный момент есть два варианта – широкий и узкий.

Годовой налог нужно будет платить раз в год к 15 февраля за год вперед. И так же, как с земельным налогом, мы взвешиваем вариант, чтобы его можно было платить частями.

– Налог на транспортные средства делится на две категории: налог за регистрацию и годовой налог. Налог на регистрацию нужно будет платить при первичной регистрации или смене владельца нового или уже бывшего в употреблении транспортного средства в Эстонии. Если прежде этот налог за это транспортное средство еще никто не заплатил.

Транспортные средства категории L, куда входят, например, мотоцикл и мотороллер, согласно планам Минфина, предлагается обложить налогом по базовой ставке (30 евро). Однако часть таких транспортных средств официально в регистр не внесена, поэтому налог с них не получить.

Если вкратце, то налог будет распространяться на все легковые автомобили категорий M1, M1G и фургоны категорий N1 и N1G массой до 3500 кг, а также на транспортные средства категорий L3e–L7e (мотоциклы, машины-мопеды и т. д.).

– Одна из целей будущего налога – прекратить автомобилизацию и создать условия для покупки небольших и более экономичных машин. Так что свою налоговую нагрузку можно снизить, выбрать машину поменьше и/или поэкономичней. Полезно будет и пересмотреть свои поездки и взвесить, действительно ли вашей семье необходимо несколько машин? Или можно будет распланировать все таким образом, чтобы справиться и на одной?

– К чему готовиться тем, у кого в семье несколько машин?

– Мы частично учитываем, что если нет возможности заменить автомобиль, который крайне необходим, на более экономичный, то размер налога снизится благодаря компоненту возраста.

– Что же делать тем, кто живет за городом, и автомобиль – это зачастую единственный вид транспорта?

– На данный момент у нас проблема в том, что при покупке нового автомобиля часто выбирают машину побольше, которая больше загрязняет воздух. Мы хотим этот тренд повернуть вспять, поэтому и вводим налог.

– Что бы вы посоветовали тем, кто сейчас задумался о смене своего автомобиля на новый? Имеет ли смысл делать это сейчас?

– Ну это же личный выбор каждого… Если человек своей машиной не пользуется, то, с налогом или без, будет хорошей мыслью ее продать. Если же этот автомобиль уже довольно стар, и срок его эксплуатации подходит к концу, то имеет смысл сдать его на свалку, чтобы сохранить окружающую среду и не платить налог за машину, которая простаивает.

– Что делать тем, у кого есть автомобиль, но по экономическим или иным причинам он им не пользуется?

Общая характеристика обоих вариантов – возраст, по мере увеличения которого, начиная с пятого года, налог будет сокращаться, таким образом, за автомобили старше 20 лет придется платить только минимальный сбор. В первую очередь это связано с тем, что наш парк транспортных средств старый, и эти автомобили в основном уже оказали свое воздействие на окружающую среду. Во-вторых, возрастная составляющая помогает учитывать платежеспособность людей, из-за которой может не оказаться возможности сменить транспортное средство на более экологичное.

– Этот вопрос не проанализирован еще до конца, и его решение может занять время. В то же время жители должны зарегистрировать автомобили, используемые в дорожном движении, в течение 5 рабочих дней после того, как на них стали ездить в Эстонии (срок отсчитывается обычно с момента ввоза в страну или растаможки).

– Будут ли освобождены от автомобильного налога машины на иностранных номерах (в том числе – украинских беженцев)?

– Если какие-то группы общества окажутся в сложном положении, нужно взвесить другие меры помощи, а не менять налоговую политику.

– Будут ли взвешивать вариант не повышать с 2024 года акцизы, чтобы не вгонять жителей Эстонии в еще более сложную экономическую ситуацию, когда нужно платить и новый налог, и акцизы на топливо?

– Нет, машины членов правительства и депутатов Рийгикогу от налога не освободят. От налогообложения будут освобождены только определенный спецавтомобили – например, полиция, спасатели и т. д.

– Коснется ли автомобильный налог членов правительства и депутатов Рийгикогу? Или их от него освободят?

– Налоговых льгот у нас в планах нет. В случае подобных проблем следует при необходимости найти другое решение – например, пособия и т. д. В то же время вопрос о защите людей с недугами и особыми потребностями еще решается, и перед подготовкой законопроекта мы обязательно его дополнительно проанализируем.

– Будут ли налоговые льготы для пенсионеров или инвалидов, которым уже сложно или даже невозможно передвигаться на общественном транспорте? Будут ли льготы для многодетных семей, которые не всегда могут позволить себе новую и экономичную машину?

– Да, все машины загрязняют окружающую среду (с момента его производства и использования до утилизации), и налог будет распространяться на все транспортные средства.

Весной в эфире телеканала ETV Вырклаэв привел в пример автомобиль Audi 1992 года и сказал, что для избежания автоналог а ездящим на старых машинах людям нужно приобретать в схожей ценовой категории более бережливый вариант.

К примеру, в случае покупки совершенно нового Porsche 911 Carrera стоимостью 123 000 евро придется по широкому типу налога заплатить при регистрации 3500 евро и затем в год платить 350 евро. По узкому типу – соответственно 3658 евро и 366 евро.

Согласно проекту, налог на моторные транспортные средства начнет действовать с 1 июля будущего года, и впервые налог за полгода жителям Эстонии придется заплатить в августе 2024 года.

Законопроект автомобильного налога окончательно еще не готов, сейчас собирают обратную связь, оба варианта налога еще открыты для дискуссий, и готовый законопроект будет представлен осенью – по планам, его передут в Рийгикогу в сентябре.

– В таком случае начнется обычная процедура востребования долгов, которую проводят налоговики. Сейчас обсуждают и такой вариант, что уплаченный автомобильный налог может стать одним из условий для прохождения техосмотра.

– Если человек не заплатит автомобильный налог, какие меры по отношению к нему могут предпринять?

– Автомобильный налог за год будет платить тот человек, который по состоянию на 1 января будет в регистре числиться владельцем машины.

– Сейчас многие волнуются по поводу машин-призраков, которых у людей уже нет, но они продолжают на них числиться. И появились „танкисты“, которые предлагают несуществующие машины на себя переписать. Чем это может грозить?

Что касается Украины, то в Эстонии нужно зарегистрировать машины, которые используют для передвижения по нашим дорогам и которые постоянно находятся здесь больше 1 года. Если авто находится здесь больше года и его владелец получил ВНЖ в Эстонии, то нужно также в течение 5 рабочих дней внести его в Дорожный регистр . Соблюдение этих пунктов может проверить полиция.

Согласно отчету, составленному Центром мониторинга развития, количество людей, добирающихся на работу общественным транспортом, пешком и на велосипеде, за последние двадцать лет сократилось в Эстонии на 120 000 человек, а количество зарегистрированных легковых автомобилей удвоилось. Если мы хотим достичь целей стратегии „Эстония – 2035“ и климатических целей Европейского союза к 2050 году, общее число автомобилей в Эстонии не должно увеличиваться.

По выбросам CO2 автомобильный парк Эстонии является едва ли не самым загрязняющим окружающую среду в Европе, и уровень автомобилизации имеет тенденцию роста.

Приоритетом при введении налога на механические транспортные средства является снижение уровня автомобилизации, прежде всего в городах, развитие устойчивой мобильности и поощрение людей к выбору более экологичных транспортных средств.

Все подсчеты являются теоретическими, но Министерство финансов рассчитывает, что автоналог ежегодно будет приносить в государственную казну 120 млн евро. В то же время сейчас неясно, каких природоохранных целей можно было бы реально достичь в ближайшие годы введением данного налога.

„Цель – избавить людей от обязанности бесконечно платить за то, чего у них нет“, – подчеркнул Вырклаэв.

Сейчас чиновники ломают голову, какую создать систему, чтобы люди могли доказать, что автомобиль больше не находится в их распоряжении.

По словам министра, есть случаи, когда от автомобиля уже избавились, например отвезли на автосвалку, но в регистре она осталась.

За Audi 80 в зависимости от состояния продавцы просят 500–1000 евро, поэтому сама по себе плата за регистрацию новой машины в этом контексте довольно значительная – она составит чуть ли не половину стоимости старого автомобиля. Получается, что в какой-то мере в самом деле это выгодно – пользоваться старыми автомобилями в том случае, когда эти машины и так имеются и находятся в реальном пользовании.

Теперь же приведенные сценарии говорят всё-таки в пользу обладания старыми моделями. А именно: налог для автомобилей старше 20 лет составляет 30 евро в год и плата за регистрацию – 300 евро, это так называемая базовая часть.

Сейчас мы очень четко видим, как обусловленная изменением климата жара губительно влияет на Европу. Большой и загрязняющий окружающую среду автопарк также оказывает негативное влияние на нашу природу и климат.

В дополнение к расточительной в отношении пространства и ресурсов модели мобильности это напрямую влияет на здоровье как пользователей, так и соучастников дорожного движения, включая детей, которые проводят на открытом воздухе больше времени.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно из-за загрязнения воздуха умирает не менее 1200 детей. Предыдущие исследования показали, что загрязнение воздуха является причиной сокращения средней продолжительности жизни населения Эстонии на срок до одного года.

Еще одна серьезная проблема на протяжении многих лет – почти 300 000 внесенных в Дорожный регистр неактивных транспортных средств, что составляет целую треть зарегистрированных в Эстонии транспортных средств, и это число продолжает расти. Все эти автомобили простаивают, и многие из них легкомысленно брошены разваливаться в публичном пространстве, например в окрестностях многоквартирных домов и возле полей, что наносит вред окружающей среде и визуально ее портит. От этих транспортных средств необходимо избавиться, и налог стал бы одной из возможных вспомогательных мер, чтобы все, наконец, начали решать проблему в сотрудничестве с государством.

Я опровергаю утверждение о том, что главная цель налога – залатать зияющую дыру в государственном бюджете. Да, государственный налог уже по своей природе является средством получения дохода, но мы определенно не вводим налог ради налоговых поступлений.

С целью достижения более чистой окружающей среды мы предлагаем два варианта структуры налога: узкую и широкую экологические модели. Обе модели состоят из регистрационного и годового налога, который имеет базовую часть, или минимальный сбор, и его будут платить все (300 евро при регистрации и 30 евро при уплате годового налога), потому что каждое транспортное средство, будь то бензиновый или электрический автомобиль, влияет на окружающую среду

Что должен будет делать владелец Audi 1992 года, когда начнет действовать налог на механические транспортные средства? Согласно нынешнему проекту, ежегодный налог составил бы 30 евро, что простимулировало бы использование транспортного средства до конца его срока службы. Если же появится желание в какой-то момент отказаться от автомобиля или заменить его, то следует утилизировать старое транспортное средство надлежащим образом, чтобы сберечь окружающую среду и не платить налог за неиспользуемый автомобиль.

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