Строительная компания получила жесткую оценку аудитора

Согласно годовому отчету, Eviko Ehitus OÜ заработала в прошлом году операционный убыток в размере 0,77 млн ​​евро при обороте 14,64 млн евро.

По словам присяжного аудитора Capella Audit OÜ Катриан Сяде, годовой отчет Eviko Ehitus недостоверно отражает финансовое положение предприятия. Аудитор указывает, что собственный капитал компании отрицательный. „По нашей оценке, устойчивость компании не обеспечена“, – значится в противоположном мнении, опубликованном в конце отчета Eviko Ehitus.

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