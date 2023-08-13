Ночью в Таллинне пропал мальчик. Найти его помогли бдительные граждане

Раньше мальчик никогда не покидал дом подобным образом. Мобильного телефона при себе не имел.

Полиция проверяла все места и окрестности, куда он мог уйти. Найти мальчика помогли бдительные люди, которые заметили его на автобусной остановке в центре Таллинна и сообщили о нем в полицию.

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