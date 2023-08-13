13.08.2023, 10:39
Ночью в Таллинне пропал мальчик. Найти его помогли бдительные граждане
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В субботу, 12 августа, в 23:50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в восемь часов вечера 12-летний мальчик ушел из дома в деревне Нааге волости Харку и не вернулся домой.
Раньше мальчик никогда не покидал дом подобным образом. Мобильного телефона при себе не имел.
Полиция проверяла все места и окрестности, куда он мог уйти. Найти мальчика помогли бдительные люди, которые заметили его на автобусной остановке в центре Таллинна и сообщили о нем в полицию.
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