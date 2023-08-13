В Эстонию наконец-то снова пришло лето! Но не все так просто

В воскресенье днем ожидается малая и переменная облачность. Местами дожди. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и западном побережье южный 3-9 м/с. Температура воздуха 20..26, на побережье местами до 18°С.



Понедельник, 14.08:

Ночью: переменная облачность. Местами дождь. Ветер преимущественно юго-западный и западный 2-6 м/с. Температура воздуха 11..17°С.

Днем: Малая и переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 19..24°С.



Вторник, 15.08:

Ночью: Ясная или переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с, утром на островах сменится на южный. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: В первую половину дня малооблачно без осадков, днем над островами сгустятся тучи и пойдет дождь, возможны грозы. К вечеру дождевые тучи достигнут материка. Ветер южный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье местами 20°С.



Среда, 16.08:

Ночью: Облачность усилится и дождь распространится по стране с запада на восток, местами возможны грозы. Ветер поменяется с юго-восточного на юго-западный 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Переменная облачность. Местами дожди. Ветер юго-западный и западный 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 19..25, в Восточной Эстонии до 28°C.