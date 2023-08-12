Прибор для приготовления „ледышек“ может стоить десятки тысяч евро

Лед для напитков и коктейлей можно, конечно, приготовить, используя специальные формочки или любые подручные материалы (от пластиковых стаканчиков до коробок от конфет), но лучше всего воспользоваться устройством для производства льда — льдогенератором. Льдогенератор в холодильниках – одно из величайших чудес современной жизни. Не нужно возиться с лотком для льда, ждать, пока кубики затвердеют, или пытаться выбить их из лотка.