Новости Эстонии
12.08.2023, 15:42

Прибор для приготовления „ледышек“ может стоить десятки тысяч евро

 
Льдогенератор может производить лед разной формы - кубики, цилиндры чешуйки и пр.
Льдогенератор может производить лед разной формы - кубики, цилиндры чешуйки и пр.
ФОТО: Ed Pal | Shutterstock

Для многих интегрированный в холодильник генератор льда стал привычным бытовым прибором, но с ним, как и со многими полезными в жизни устройствами, могут возникать различные проблемы, пишет Delfi Ärileht.

Лед для напитков и коктейлей можно, конечно, приготовить, используя специальные формочки или любые подручные материалы (от пластиковых стаканчиков до коробок от конфет), но лучше всего воспользоваться устройством для производства льда — льдогенератором. Льдогенератор в холодильниках – одно из величайших чудес современной жизни. Не нужно возиться с лотком для льда, ждать, пока кубики затвердеют, или пытаться выбить их из лотка.

„Льдогенератор может иметь отдельный бак для воды, но устройство можно подключать и непосредственно к водопроводу. Именно с такими льдогенераторами чаще всего возникают проблемы“, - сказал специалист по бытовой технике Антти Мяяттянен.

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