Получивший 10 лет за убийство жены в Ласнамяэ не сумел оспорить решение о своей депортации в РФ

Суд постановил отклонить ходатайство об отмене депортации из Эстонской Республики и последующего 10-летнего запрета на въезд страну, назначенных осужденному Владимиру Кудрину в качестве дополнительного наказания по ранее вступившему в силу приговору, сообщили Rus.ERR в пресс-службе Харьюского уездного суда.

Суд придерживается мнения, что применение запрета на въезд в отношении данного было обоснованным и остается таковым. Суд считает, что депортация Владимира Кудрина и наложение запрета на въезд сроком на 10 лет соразмерны совершенному им преступлению и являются достаточной мерой для охраны общественного порядка и внутренней безопасности Эстонской Республики.

„Запрет на въезд в Эстонскую Республику в течение 10 лет является достаточной мерой, чтобы удержать его от совершения нового преступления, связанного с насилием. В своем ходатайстве представитель осужденного указал, что свое преступление Кудрин совершил необдуманно и под влиянием эмоций. Но суд счел, что этот довод не имеет значения, поскольку Владимир Кудрин был признан виновным в умышленном убийстве жертвы“, - пояснили в пресс-службе.