Декан ТУ признал противоправные действия, но не боится лишиться должности: материальный ущерб никому не был причинен

„Действительно, я поступил неправильно, - сказал сегодня Delfi Рауль Эаметс. - В сообщении Тартуского университета обо всем сказано“.

Хотя договор не был согласован с университетом, декан факультета социальных наук все же заключил его, превысив свои полномочия, нарушив тем самым вытекающие из антикоррупционного закона ограничения и правила, принятые университетом. Действия Эаметса вступили в противоречие с принципами научной этики.

Не потеряет ли теперь Рауль Эаметс свою должность? „Не могу сказать, ведь никому не был причинен материальный ущерб“, - сказал декан, добавив, что еще не говорил на эту тему с ректором университета.

„Это было сделано мною для того, чтобы дать возможность фонду [Pere Sihtkapital] провести исследование. В настоящее время из-за поправки к закону фонд не может запрашивать в таком виде данные непосредственно из регистра, на самом деле проблема именно в этом. Поэтому фонду для проведения исследования пришлось искать партнера в лице университета“, - сказал Эаметс.

Ректор Тартуского университета отметил в сообщении, что была допущена грубая ошибка, университет однозначно осуждает действия такого рода. „Мы хотим, чтобы те, кто получил приглашение участвовать в исследовании, знали, что исследование не согласуется с доброй научной традицией, Тартуский университет не играет в его проведении никакой роли, комитет по этике университета не давал разрешения на проведение исследования“, - сказал ректор Тартуского университета Тоомас Ассер.

В связи с тем, что университет узнал о ситуации совсем недавно, для того чтобы решить, какими будут дальнейшие действия и останется ли Эаметс на посту декана, предстоит сначала выяснить все обстоятельства.