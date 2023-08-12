Береговой охранник Эгерт: удивительно, но некоторым доставляет удовольствие оскорблять и унижать других – в том числе нас

Сотруднику береговой охраны наверняка доводилось сталкиваться с различными проблемами – какие происшествия на Эмайыги запомнились больше всего?

Сложно выделить какой-то конкретный случай. Из повторяющихся ситуаций – на пляж Эмайыги приходит компания детей, воспитание которых уступает воспитанию их сверстников и которые часто нарушают на пляже порядок. Печально, что несмотря на то, что этих детей неоднократно призывали к порядку, они просто не понимают неуместности своих поступков. Так что можно сказать, что родители уделяли недостаточно времени их воспитанию, и сопутствующие этому проблемы, к сожалению, переносятся и на пляж. Проблемное поведение этих детей мешает другим посетителям пляжа: дети кричат, ведут себя надменно, обзываются, кроме того, они подвергают опасности свое здоровье, например, прыгая в воду вниз головой там, где это запрещено.

Прыжок в воду вниз головой – технический прыжок, и если войти в воду немного не под тем углом, можно серьезно повредить позвоночник. К тому же при таком прыжке человек на некоторое время уходит под воду, и, если он выплывет на метр дальше, другие люди, а также водный транспорт на Эмайыги могут не заметить его. При неудачном стечении обстоятельств это может закончиться весьма печально.

Другая проблема на пляже Эмайыги – умение людей держать себя в руках и общаться в целом. Удивительно, но некоторым доставляет удовольствие оскорблять и унижать других – в том числе береговую охрану.

В этой профессии возможны сложные ситуации, предотвратить которые невозможно. Можно ли подготовиться к этому и как это сделать?

Для сотрудников береговой охраны в первую очередь важно быть в хорошей физической форме. Помимо занятий спортом, будет полезным заниматься зимним плаванием: тогда работать в воде можно будет при любой температуре.

Несомненно, в береговой охране не обойтись без умения плавать, на втором месте – коммуникабельность. Эти два пункта – залог успешной работы в береговой охране.

На что следует обратить внимание посетителям пляжа?