Береговой охранник Эгерт: удивительно, но некоторым доставляет удовольствие оскорблять и унижать других – в том числе нас(2)
Летняя погода вернулась, и мы заглянули в город хороших мыслей Тарту, чтобы узнать, как там обстоят дела с пляжной культурой и насколько местный пляж отличается от морских и озерных пляжей. Впечатлениями делится Эгерт из береговой охраны G4S, работающий на пляже Эмайыги с 2019 года.
Сотруднику береговой охраны наверняка доводилось сталкиваться с различными проблемами – какие происшествия на Эмайыги запомнились больше всего?
Сложно выделить какой-то конкретный случай. Из повторяющихся ситуаций – на пляж Эмайыги приходит компания детей, воспитание которых уступает воспитанию их сверстников и которые часто нарушают на пляже порядок. Печально, что несмотря на то, что этих детей неоднократно призывали к порядку, они просто не понимают неуместности своих поступков. Так что можно сказать, что родители уделяли недостаточно времени их воспитанию, и сопутствующие этому проблемы, к сожалению, переносятся и на пляж. Проблемное поведение этих детей мешает другим посетителям пляжа: дети кричат, ведут себя надменно, обзываются, кроме того, они подвергают опасности свое здоровье, например, прыгая в воду вниз головой там, где это запрещено.
Прыжок в воду вниз головой – технический прыжок, и если войти в воду немного не под тем углом, можно серьезно повредить позвоночник. К тому же при таком прыжке человек на некоторое время уходит под воду, и, если он выплывет на метр дальше, другие люди, а также водный транспорт на Эмайыги могут не заметить его. При неудачном стечении обстоятельств это может закончиться весьма печально.
Другая проблема на пляже Эмайыги – умение людей держать себя в руках и общаться в целом. Удивительно, но некоторым доставляет удовольствие оскорблять и унижать других – в том числе береговую охрану.
В этой профессии возможны сложные ситуации, предотвратить которые невозможно. Можно ли подготовиться к этому и как это сделать?
Для сотрудников береговой охраны в первую очередь важно быть в хорошей физической форме. Помимо занятий спортом, будет полезным заниматься зимним плаванием: тогда работать в воде можно будет при любой температуре.
Несомненно, в береговой охране не обойтись без умения плавать, на втором месте – коммуникабельность. Эти два пункта – залог успешной работы в береговой охране.
На что следует обратить внимание посетителям пляжа?
В разрезе последних пяти лет видно, насколько сильно изменились характер и число нарушений общественного порядка на территории пляжа. Люди стали понимать, для чего нужны присутствие и контроль береговой охраны. Нарушения, конечно, бывают, но благодаря проделанной работе с годами их стало существенно меньше.
На пляже главное – руководствоваться здравым рассудком. Пожалуйста, не идите в воду в нетрезвом состоянии. Потерять жизнь в результате таких необдуманных действий до нелепости просто.
В этом сезоне на пляже Эмайыги совершено более 1900 нарушений общественного порядка. Главная проблема – хулиганства, а также стеклотара и нетрезвые люди.