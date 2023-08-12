12.08.2023, 12:38
Бывший эстонский волейболист разбогател на акциях и скоро станет миллионером(14)
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Еще девять лет назад Вайдо Веэк играл в составе волейбольной сборной Эстонии. Сегодня он валютный трейдер, его цель - финансовая независимость. „Я еще не стал миллионером, но двигаюсь в этом направлении“, - сказал он Delfi Ärileht.
Вайдо Веэк нравится добиваться успеха, о чем свидетельствует его прежние достижения. Еще строя свою карьеру волейболиста, он, играя в покер „Texas Holdem cashgame, 9-max“, имел одни из самых высоких заработков в Эстонии. Сегодня Вайдо Веэку некогда играть в „Техасский холдем“, основное внимание он уделяет семье и торговле валютой.