Бывший эстонский волейболист разбогател на акциях и скоро станет миллионером

Вайдо Веэк нравится добиваться успеха, о чем свидетельствует его прежние достижения. Еще строя свою карьеру волейболиста, он, играя в покер „Texas Holdem cashgame, 9-max“, имел одни из самых высоких заработков в Эстонии. Сегодня Вайдо Веэку некогда играть в „Техасский холдем“, основное внимание он уделяет семье и торговле валютой.

„С психологической точки зрения и большой спорт, и покер, и торговля очень похожи. Важнейшим фактором для достижения успеха является дисциплина. Когда я был спортсменом, до чтобы быть успешным, мне приходилось тренироваться девять раз в неделю. В покере и торговле успех тоже не приходит сразу. Приходится очень много работать, просчитывать риски и быть готовым к потерям“, - сказал Вайдо.