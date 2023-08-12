На KopliFest выступят эстонские звезды 90-х

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году главной темой KopliFest станут горячие 90-е. „Приглашаю всех на большой праздник в стиле 90-х. Коплиский парк Казе превратится 27 августа в место с ностальгической атмосферой: декорации, уличная еда, рассказы об истории Копли, увлекательная детская программа и, конечно, концерт местных звезд того времени. На сцену выйдут легендарные Марью Ляник, Astra, The Tuberkuloited, певица Nancy и группа Caater“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна.

„Конечно, вспоминая 90-е годы, поговорим и об истории. Яак Юске расскажет, как изменился Копли за 30 лет. Его экскурсия начнётся в 15.00 по адресу Каэвури 1. А уже в 16:30, около дома по адресу Копли 100б, начнётся вторая экскурсия на тему криминальной истории Копли. Экскурсию проведёт Аимур-Яан Кескель. В промежуток с 14.00 до 19.00 для всех желающих будут открыты двери почти 110-летнего коплиского трамвайного депо“, - добавила Пихлап.

KopliFest состоится 27 августа с 14 до 20 часов в Коплиском парке Казе. Главная тема фестиваля – 90-е.

Концерт начнется в 14 часов. На KopliFest выступят Marju Länik, Astra, The Tuberkuloited, певица Nancy и группа Caater.

На детской площадке с 14.00 до 18.00 часов можно будет принять участие в увлекательных мастер-классах. На месте будут представители: Молодёжного центра Пыхья-Таллинна, Коплиской школы по интересам и Таллиннского Департамента муниципальной полиции. Представители некоммерческого объединения Keerdtrepp ждут молодых людей в парке экстремального спорта.

Помимо различных экскурсий, гости KopliFest смогут насладиться яствами уличных кафе.

Дополнительная информация о KopliFest на домашней странице tallinn.ee/koplifest и на странице в Facebook https://fb.me/e/14EffnP1t . Программа дополняется.