Центристы Йыгевамаа выдвинут кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя партии(15)
Правление Йыгевамааского округа Центристской партии выдвинет на пост председателя партии кандидатуру Танеля Кийка .
На внеочередном съезде Центристской партии правление Йыгевамааского округа выдвинет на пост председателя партии Танеля Кийка. На собрании правления Йыгевамааского округа было решено выдвинуть кандидатами в члены правления партии Яака Ааба, Таави Ааса, Энна Ээсмаа, Андре Ханимяги, Марию Юфереву-Скуратовски, Яануса Карилайда, Юри Ратаса, Эстер Туйксоо и Трийн Варек.
„Мы поддерживаем Танеля Кийка и его команду, председатель партии должен иметь возможность претворять в жизнь свои идеи, - сказал председатель Йыгевамааского округа Андрес Вяэн. - Танель своими прежними делами доказал, что ему по силам решать проблемы страны. У Танеля безупречная репутация, он достоин представлять Эстонию на посту премьер-министра“.
Кандидатом в члены ревизионной комиссии Центристской партии Йыгевамааский округ выдвинет Андреса Кальвика, пресс-секретаря партии и председателя Рапламааского округа.
Внеочередной конгресс Центристской партии состоится 10 сентября в Пайде в спортивном холле E-Piim. Будут избраны председатель партии, члены правления партии, члены ревизионной комиссии и председатель суда чести. В Пайде ожидается более 1000 делегатов.