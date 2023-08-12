Центристы Йыгевамаа выдвинут кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя партии

На внеочередном съезде Центристской партии правление Йыгевамааского округа выдвинет на пост председателя партии Танеля Кийка. На собрании правления Йыгевамааского округа было решено выдвинуть кандидатами в члены правления партии Яака Ааба, Таави Ааса, Энна Ээсмаа, Андре Ханимяги, Марию Юфереву-Скуратовски, Яануса Карилайда, Юри Ратаса, Эстер Туйксоо и Трийн Варек.

„Мы поддерживаем Танеля Кийка и его команду, председатель партии должен иметь возможность претворять в жизнь свои идеи, - сказал председатель Йыгевамааского округа Андрес Вяэн. - Танель своими прежними делами доказал, что ему по силам решать проблемы страны. У Танеля безупречная репутация, он достоин представлять Эстонию на посту премьер-министра“.