11.08.2023, 18:34
В Печорах задержаны мужчины, пытавшиеся нелегально въехать в Эстонию(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Псковские пограничники задержали в Печорском районе группу иностранцев из южноазиатской страны, пытавшихся незаконно пересечь границу из России в Эстонию, пишет rus.err.ee.
Как сообщают псковские информационные каналы, были задержаны пять жителей одной из южноазиатских стран. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не раскрывает страну проживания задержанных, передает Lõuna-Eesti Postimees.
У иностранцев не было документов для легального выезда из России в страны ЕС, добавили в сообщении.
По факту попытки незаконного пересечения российской границы возбуждено уголовное дело.