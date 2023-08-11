В Печорах задержаны мужчины, пытавшиеся нелегально въехать в Эстонию

Как сообщают псковские информационные каналы, были задержаны пять жителей одной из южноазиатских стран. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не раскрывает страну проживания задержанных, передает Lõuna-Eesti Postimees .

У иностранцев не было документов для легального выезда из России в страны ЕС, добавили в сообщении.