Новости Эстонии
11.08.2023, 18:34

В Печорах задержаны мужчины, пытавшиеся нелегально въехать в Эстонию

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Riigipiir
Riigipiir
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Псковские пограничники задержали в Печорском районе группу иностранцев из южноазиатской страны, пытавшихся незаконно пересечь границу из России в Эстонию, пишет rus.err.ee.

Как сообщают псковские информационные каналы, были задержаны пять жителей одной из южноазиатских стран. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не раскрывает страну проживания задержанных, передает Lõuna-Eesti Postimees.

У иностранцев не было документов для легального выезда из России в страны ЕС, добавили в сообщении.

По факту попытки незаконного пересечения российской границы возбуждено уголовное дело.

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