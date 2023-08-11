11.08.2023, 16:43
Пропавший 67-летний Урмас из Раквере найден
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поиске Урмаса, который сегодня утром покинул дом престарелых в Раквере.
Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что 67-летний мужчина покинул Раквереский дом престарелых и ушел в неизвестном направлении. По словам сотрудников больницы и родственников пропавшего, мужчина с трудом передвигается и делает перерывы при ходьбе. Из-за состояния здоровья мужчина может попасть в беду, если останется один.
Получив сообщение, полиция начала поиски. Около половины восьмого вечера стало известно, что мужчина был найден.