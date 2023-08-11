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11.08.2023, 16:43

Пропавший 67-летний Урмас из Раквере найден

 
Viljandimaal sõitis maastur kraavi katuse peale
Viljandimaal sõitis maastur kraavi katuse peale
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Полиция просила помощи в поиске Урмаса, который сегодня утром покинул дом престарелых в Раквере.

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что 67-летний мужчина покинул Раквереский дом престарелых и ушел в неизвестном направлении. По словам сотрудников больницы и родственников пропавшего, мужчина с трудом передвигается и делает перерывы при ходьбе. Из-за состояния здоровья мужчина может попасть в беду, если останется один.

Получив сообщение, полиция начала поиски. Около половины восьмого вечера стало известно, что мужчина был найден.

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