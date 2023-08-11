Пропавший 67-летний Урмас из Раквере найден

Сегодня около полудня в полицию поступило сообщение о том, что 67-летний мужчина покинул Раквереский дом престарелых и ушел в неизвестном направлении. По словам сотрудников больницы и родственников пропавшего, мужчина с трудом передвигается и делает перерывы при ходьбе. Из-за состояния здоровья мужчина может попасть в беду, если останется один.