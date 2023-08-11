Начинается ремонт фасада здания Таллиннской городской управы

В ходе фасадных работ будут заполнены швы, приведены в порядок пилястры, отремонтированы наружные подоконники, укреплена кладка оконных проемов и отреставрированы флагштоки. Помимо этого, будет произведена мойка фасада и крыши. На крыше будут отреставрированы защитные ограждения и водосточные желоба, установлены новые снегозащитные барьеры и нагревательные кабели для водостоков, а также заменен люк. Крыша будет покрашена.

Возле здания будут установлены строительные леса и сетки, а на крыше - водонепроницаемое покрытие. Работы в основном будут вестись в верхней части здания. Монтаж строительных лесов начнется со двора, в начале сентября они будут установлены со стороны улицы.

Работы будут оказывать минимальное воздействие на движение пешеходов. В первые недели влияние будет незначительным, на последующих этапах возможны временные ограничения. К сожалению, строительные работы могут сопровождаться шумом и вызывать образование пыли.

Ремонт фасада здания по адресу пл. Вабадузе, 7 выполнит предприятие Oma Fassaad OÜ, надзор собственника будет осуществлять Ehitusagentuur OÜ. Стоимость работ составляет 287 628 евро плюс налог с оборота. Работы завершатся в декабре.

Расположенные в здании городские учреждения, в том числе зал обслуживания городской канцелярии, во время ремонта продолжат работать в обычном режиме.