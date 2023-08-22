„Да на эти курсы эстонского не попасть!“: почему мест не хватает, а об открытии регистрации не сообщалось заранее?

„Да на эти курсы эстонского языка не попасть“, - такую фразу можно часто услышать, если речь идет об обучении языку от Фонда интеграции. Одна из наших собеседниц - Анна - уверена, что ей просто повезло. „Звонила им туда каждый день, хотела узнать, как записаться на консультацию, или в список ожидания попасть. Сначала мне говорили, что я менее 5 лет проживаю в стране, поэтому советовали ждать, когда откроются курсы B1 на Settle in Estonia - а это только в январе. А потом на пятый день все-таки прислали приглашение на курс осенью“, - рассказывает девушка.