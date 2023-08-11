Украинская теннисистка рассказала о своем уважении к россиянке Касаткиной

„Она открыто высказала свое мнение о событиях в Украине, за что заслуживает уважения. Мы здороваемся друг с другом, но не более того. Она одна из немногих, у кого были яйца, чтобы высказаться“, — заявила Ястремская.



По словам Ястремской, украинские теннисистки не общаются с россиянками. „Большинство из них игнорируют нас, даже не здороваются. Но мне все равно, я даже не хочу с ними разговаривать“, — добавила седьмая ракетка Украины.



Касаткина прошлым летом в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко высказывалась против войны в Украине. Позднее он говорила, что понимает украинских теннисисток, которые отказываются жать руки российским соперницам после матчей.

Также украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Sport.pl поблагодарила власти Чехии и Польши, которые не пустили российских теннисисток для участия в турнирах WTA на территориях этих странах.



„Большой респект странам, не позволяющим россиянам и белорусам соревноваться в спорте. Они проявляют солидарность не только с украинскими теннисистами, но и со всей нашей страной“, — сказала Ястремская.



В июле российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу, где она должна была сыграть на турнире WTA в Варшаве. Позднее по этой же причине Анастасия Павлюченкова не смогла сыграть в Праге.

По словам Ястремской, украинские теннисистки пытались добиться от WTA отстранения россиянок, но у них ничего не получается. „Ничего не можем сделать с теннисистами из России или Белоруссии. У нас нет возможности исключить их из тура. Во многих видах спорта спортсмены из этих стран не допускаются к соревнованиям. Нашей целью всегда было подтолкнуть WTA к такому же решению“, — рассказала Ястремская.

Источник - РБК

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