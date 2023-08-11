ЦЕНЫ НА РЫНКАХ | Малиновое варенье обойдется в копеечку, но на одном из столичных рынков самые выгодные цены в стране

Хотя по данным Департамента статистики, в июле индекс потребительских цен снизился по сравнению с июнем на 0,6%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,9%, в годовом сравнении цены выросли в среднем на 6,4%,на продукты питания и безалкогольные напитки на 16,4%, что способствовало росту цен в целом. По сравнению с июлем прошлого года сахар подорожал на 59,3%, какао на 38,7%, свежие фрукты и ягоды на 34,8%, соусы на 33%, кондитерские изделия на 28,3%, при этом растительное масло подешевело на 15,6% и свежая рыба на 14,9%.*