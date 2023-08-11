Новости Эстонии
11.08.2023, 19:43

Осторожно! Стоматологическая клиника в Таллинне деньги берет, а услуги не оказывает

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Фото иллюстративное!
Фото иллюстративное!
ФОТО: klyots | Shutterstock

В таллиннской стоматологической клинике пациенту установили временные зубные коронки, но дальнейшее лечение было прервано. В соответствии с решением Комиссии по потребительским спорам клиника должна вернуть пациенту деньги, пишет издание Delfi Ärileht.

Как следует из поданного в Комиссию по потребительским спорам заявления, фирма Implanttihoito Hambaravi OÜ должна была установить пациенту 12 зубных коронок. В ходе первых трех визитов были установлены временные коронки, которые используются во время протезирования в качестве защиты зубов до установки постоянных коронок. Пациент заплатил вперед 2270 евро.

Во время следующего, четвертого, визита пациенту сообщили, что из-за того, что двери лаборатории закрыты, ему не могут установить постоянные коронки. Была достигнута договоренность о новом времени визита, но позднее клиника аннулировала визит, направив SMS-сообщение.

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