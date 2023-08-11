Осторожно! Стоматологическая клиника в Таллинне деньги берет, а услуги не оказывает

Как следует из поданного в Комиссию по потребительским спорам заявления, фирма Implanttihoito Hambaravi OÜ должна была установить пациенту 12 зубных коронок. В ходе первых трех визитов были установлены временные коронки, которые используются во время протезирования в качестве защиты зубов до установки постоянных коронок. Пациент заплатил вперед 2270 евро.