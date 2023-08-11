Не вернулся с тренировки. Полиция просит помощи в поисках 16-летнего парня

Вечером 9 августа родственники Дениса обратились в полицию и сообщили, что юноша, отправившийся на тренировку, домой не вернулся, и им неизвестно, где он может находиться. Денис и раньше уходил из дома, но через некоторое время ночью возвращался.

Телефон, который молодой человек взял с собой, отключен, и выяснить, где он находится и с кем проводит время, невозможно. Сотрудники полиции проверили места в Тарту, где может находиться Денис, но найти его не удалось.

Приметы Дениса: рост около 175 см, светло-русые волосы, короткая стрижка. Уходя из дома, был одет в рубашку синего цвета и черные слаксы.

Всех, кто видел Дениса или знает его местонахождение, полиция просит позвонить в Центр тревоги по телефону 112.