За вчерашний день интернет-мошенники выманили у людей больше 10 000 евро

Вчера в полицию обратился мужчина из Валгамаа, который хотел купить в Финляндии снегоход на платформе Facebook Marketplace. Мужчина разместил в одной из групп Facebook запрос с просьбой помочь ему доставить снегоход в Эстонию и, помимо прочего, передать деньги продавцу. С ним связался человек, который согласился оказать эту услугу, и покупатель перевел деньги и за снегоход, и за доставку на счет финской компании. Когда мужчина поинтересовался, когда он получит товар, выяснилось, что компания не выставляла такого счета. На данный момент мужчина остался и без снегохода, и без денег. Ущерб от мошенничества составляет 1790 евро.

10 августа в полицию поступило сообщение о том, что 7 августа русскоговорящий мужчина с помощью мобильного телефона обманом выманил у проживающего на Сааремаа 56-летнего мужчины 2 355 евро, используя банковские реквизиты последнего.

Также в четверг проживающей в Нарве женщине позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что кто-то без ее ведома пытается оформить на ее имя кредит. Для того чтобы остановить эту операцию, мнимый полицейский попросил женщину загрузить на компьютер программу Anydesk и войти в свой интернет-банк. Женщина сделала это и позже обнаружила, что с ее банковского счета было снято 4 828 евро. Подробности мошенничества выясняются полицией в рамках уголовного дела.

10 августа после обращения мужчины, который хотел купить лодочный мотор Honda BF15 в Facebook, также было возбуждено уголовное дело. Мужчина отдал продавцу оговоренную предоплату, но остался и без денег, и без мотора. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 1090 евро.

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